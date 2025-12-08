Arratisja spektakolare për herë të katërt, media italiane: ‘Ufo’, Taulant Toma ka vënë në lojë Evropën për 10 vjet!

Toma, i njohur nga policia italiane si “UFO”, për shkak të arratisjeve të tij, ka arritur edhe një herë të arratiset me sukses. Taulant Toma, shkruan media italiane, një grabitës i rrezikshëm shqiptar, dënimi i të cilit përfundon në vitin 2041, u arratis midis natës dhe orëve të para të agimit të së dielës.
Taulanti, 41 vjeç, i konsideruar jashtëzakonisht i rrezikshëm dhe me një histori kriminale që përfshin Italinë dhe Evropën, arriti të arratiset nga Burgu i Operas (Milano), një burg i sigurisë maksimale.
Sipas asaj që ka mësuar Il Fatto Quotidino, burri preu hekurat e qelisë së tij dhe më pas doli jashtë, duke përfituar nga errësira dhe ndoshta një moment i favorshëm gjatë ndërrimit të turnit të oficerëve. Arratisja duket të jetë e saktë, e planifikuar dhe jashtëzakonisht e shpejtë.
Një historik grabitjesh, arratisjesh dhe dhune
I lindur më 9 qershor 1984, në Shqipëri, Toma Taulant po vuante një dënim të gjatë për grabitje dhe vjedhje, me një dënim përfundimtar prej vitit 2041. Ai nuk është i panjohur me arratisjet spektakolare: aftësia e tij për t’u zhdukur i ka sfiduar tashmë forcat e rendit italiane dhe belge.
Ai më parë ishte arratisur nga burgu i Parmës (gjithashtu një strukturë sigurie maksimale) me bashkëkombësin e tij Frokaj Vamentin, i cili më vonë u vra nga një argjendar gjatë një grabitjeje vile. Frokaj, nga ana tjetër, ishte arratisur më parë nga burgu i Palermos. Taulanti ishte gjithashtu protagonist i një arratisjeje të bujshme në Belgjikë , ku autoritetet evropiane e kanë konsideruar atë një individ me rrezik të lartë për vite me radhë.
Rasti i vitit 2013
Një episod në historinë e tij kriminale bie në sy, duke shkaktuar polemika midis prokurorëve italianë në vitin 2013. Pasi u arratis nga burgu i Parmës, Taulanti ishte i arratisur dhe në kërkim. Policia italiane e kërkoi atë për dyzet ditë, duke kryer mbikëqyrje, duke udhëtuar në qytete të tjera dhe duke kryer përgjime dhe telefonata.
Vetëm më 23 tetor 2013, zyra e prokurorit të Parmës mësoi se ai ishte arrestuar në Belgjikë më 11 shtator dhe se mbahej tashmë në Liège në pritje të ekstradimit. Vetë zyra e prokurorit e përshkroi këtë si "paradoksale" dhe kërkoi sqarime nga Ministritë e Brendshme dhe të Drejtësisë.
Arratisja e re: kërkimi po zhvillohet në të gjithë Lombardinë
Tani historia po përsëritet, në një kontekst edhe më delikat. I arratisuri konsiderohet i aftë të lëvizë shpejt, me përvojë në shmangien e kontrolleve dhe një rrjet kontaktesh që ende nuk janë verifikuar. Prefektura ka aktivizuar një plan gjithëpërfshirës kërkimi: patrulla, pika kontrolli, kërkime në fusha dhe zona industriale, si dhe kontrolle kufitare të brendshme. Frika është se Taulanti tashmë po përpiqet të largohet nga Italia ose të bashkohet me grupe kriminale aktive në Evropën Veriore./Il Fatto Quotidiano
