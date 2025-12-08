Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Plagoset një i ri nga Tirana në Vlorë
Transmetuar më 08-12-2025, 10:37

Një ngjarje e rëndë është shënuar paraditen e së hënës në Vlorë, ku një i ri 26-vjeçar nga Tirana ka mbetur i plagosur në zonën e kokës pas një konflikti ende të paqartë.

Burime nga policia bëjnë me dije se i plagosuri është shtetasi Klevis Alilaj, i cili është dërguar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në gjendje të qëndrueshme.

Sipas stafit mjekësor, ai ka marrë plagë sipërfaqësore dhe nuk rrezikon jetën.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e personave të përfshirë në ngjarje.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...