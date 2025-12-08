Tragjedi në Indonezi, 950 persona humbin jetën nga përmbytjet shkatërruese

INDONEZI, 8 dhjetor 2025 — Bilanci i përmbytjeve katastrofike dhe rrëshqitjeve të dheut që goditën ishullin indonezian të Sumatras është rritur në 950 viktima, ndërsa mbi 5,000 persona rezultojnë të plagosur, njoftoi agjencia kombëtare e menaxhimit të fatkeqësive (BNPB). Situata humanitare mbetet e rëndë, pasi 274 persona vijojnë të raportohen të zhdukur.
Fatkeqësia goditi tre provinca të Sumatras, duke shkatërruar mijëra shtëpi, rrugë, ura, rrjete komunikimi dhe infrastrukturë jetike. Vetëm në provincën Aceh, e goditur më rëndë, numërohen 386 viktima dhe qindra mijëra banorë të zhvendosur me forcë. Guvernatori i Aceh-ut, Muzakir Manaf, deklaroi se provinca po përballet me mungesa të thella në personel mjekësor dhe furnizime bazë, ndërsa nevojat për ilaçe janë urgjente.
Sipas vlerësimeve paraprake, kostoja e rindërtimit në zonat e prekura mund të arrijë në 51.82 trilionë rupia (rreth 3.1 miliardë dollarë). Autoritetet paralajmërojnë se shifrat mund të rriten teksa vijon pastrimi i zonave dhe kërkimi për të zhdukurit.
Ngjarja në Sumatra është pjesë e një serie stuhish tropikale dhe shirash musonike që kanë goditur rajonin e Azisë Juglindore. Në total, mbi 1,800 persona kanë humbur jetën në Indonezi, Sri Lanka, Malajzi, Tajlandë dhe Vietnam si pasojë e motit ekstrem që shkaktoi përmbytje të menjëhershme dhe rrëshqitje toke.
Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po intensifikojnë stuhitë, duke sjellë reshje shumë më të dendura dhe rrezik më të lartë për katastrofa natyrore. Në Indonezi, shpyllëzimi masiv dhe degradimi i tokës janë identifikuar si faktorë që kanë përkeqësuar rrëshqitjet shkatërruese të dheut në Sumatra, duke e bërë situatën edhe më dramatike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd