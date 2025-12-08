Fermerët grekë përshkallëzojnë protestat, bllokadat mund të vazhdojnë edhe gjatë festave

GREQI, 7 dhjetor 2025 — Protestat e fermerëve në Greqi po intensifikohen, ndërsa bllokadat në rrugë, pika doganore dhe nyje të rëndësishme të qarkullimit kanë kaluar tashmë mbi 50 në të gjithë vendin. Fermerët paralajmërojnë se do të vazhdojnë mobilizimet edhe gjatë festave të fundvitit nëse kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje konkrete.
Në pritje të mbledhjes së Komitetit Koordinues Panhelenik të Bllokadave, situata në terren mbetet e tensionuar. Sipas raportimeve, qeveria kërkon të rikrijojë një kanal komunikimi për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm që rrezikon të ndikojë hapësirat tokësore, portet dhe aeroportet.
Thesalia vijon të jetë epiqendra e protestave, me rreth 4,000 traktorë të grumbulluar në bllokadën e Nikeas, të cilat fermerët i konsiderojnë “selinë qendrore” të lëvizjes. Në Karditsa dhe zona të tjera, shumë rrugë anësore dhe lidhëse mbeten të mbyllura, ndërsa për të mërkurën është paralajmëruar bllokada e portit të Volosit, në bashkëpunim me peshkatarët e Magnezisë.
Përfaqësues të fermerëve në Thesali theksojnë se kërkesat e tyre lidhen me rimbursime të menjëhershme dhe çmime të drejta të prodhimit, duke nënvizuar se “nuk nevojiten takime të tjera për të zbatuar premtimet e pambajtura ndër vite”.
Me bllokada të reja të planifikuara në ditët në vijim, 72 orët e ardhshme konsiderohen vendimtare për të ardhmen e protestave dhe reagimin e qeverisë.
