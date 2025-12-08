Mosha apo numri i viteve të kontributeve të paguara, cili do të fitojë? Debat për daljen në pension në Gjermani

Për përcaktimin e moshës së daljes në pension ekzistojnë dy modele të ndryshme: mosha ose numri i viteve të kontributeve të paguara në sigurimet shoqërore. Cili syresh do të fitojë?
Në kuadër të debateve për reformimin e sistemit të pensioneve në Gjermani, Ministrja e Punës, Bärbel Bas, e konsideron si të mundshme idenë e lidhjes së moshës së daljes në pension me numrin e viteve të kontributeve të paguara në arkën e sigurimeve shoqërore.
“Mendoj se ideja është në thelb mjaft mbae mirë”, tha bashkëkryetarja e partisë social-demokrate SPD-së për mediat gjermane. Ajo iu referua një rekomandimi të ekonomistit Jens Südekum, këshilltar i Ministrit të Financave, Lars Klingbeil, i cili e konsideron lidhjen e moshës së daljes në pension me vitet e kontributeve më të drejtë sesa lidhjen e saj me jetëgjatësinë.
Dy modele
Bas shpjegoi se për moshën e pensionit ekzistojnë dy modele të ndryshme. Një mundësi është që mosha e daljes në pension të bazohet në jetëgjatësinë, ose në vitet e kontributeve që ka paguar dikush në sistem. Bas dha një shembull: “Nëse dikush fillon një praktikë në moshën 16 vjeç dhe më pas paguan në sistemin e sigurimeve shoqërore për një periudhë të caktuar, ai mund të dalë në pension më herët”. “Kurse ata që fillojnë të punojnë më vonë, duhet të punojnë më gjatë”.
Ky mund të jetë një lajm i keq për atë që studiojnë dhe mbarojnë universitetin, sepse ata në përgjithësi fillojnë të punojnë më vonë se ata që nuk studiojnë, por nisin të punojnë menjëherë pas shkollës. Bas tha se të dy modelet do të diskutohen në komisionin e pensioneve.
Vendimtare sot për sot data e lindjes
Aktualisht mosha e daljes në pension përcaktohet nga data e lindjes dhe deri në vitin 2031 mosha e daljes në pension do të rritet gradualisht në 67 vjeç. Personat që kanë paguar 45 vjet kontribute në sistemin e sigurimeve shoqërore kanë të drejtë të dalin më herët në pension.
Sipas Ministrisë së Punës për ata që kanë lindur pas 1 janarit 1953, mosha e daljes në pension rritet me dy muaj për çdo vit. Ata që kanë lindur pas 1 janarit 1964, mund të dalin në pension pa reduktim të pensionit kur mbushin moshën 65 vjeç./DW
