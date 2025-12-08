Po udhëtonte me motoçikletë me vëllain, ekzekutohet gazetari i njohur

PERU, 8 dhjetor 2025 — Gazetari peruan Fernando Nunez, drejtues i faqes së lajmeve “Kamila TV”, është vrarë të shtunën pasdite pasi u qëllua nga persona të armatosur në rajonin e Guadalupe, ndërsa udhëtonte me motoçikletë bashkë me vëllain e tij. Lajmi u konfirmua nga Shoqata Kombëtare e Gazetarëve të Perusë (ANP).
Sipas deklaratës së ANP-së, sulmi ndodhi ndërkohë që Nunez po kthehej nga një raportim në departamentin verior të La Libertad. Ai humbi jetën në vendngjarje, ndërsa vëllai i tij u dërgua me urgjencë në spital dhe ndodhet në gjendje kritike.
Autoritetet raportuan se vetëm në zonën e La Libertad janë regjistruar 236 vrasje nga janari deri në tetor të këtij viti, duke e shndërruar rajonin në një nga zonat më problematike të sigurisë në Peru. Në nivel kombëtar, gjatë dhjetë muajve të parë të vitit 2025 janë shënuar 1,888 vrasje — një rritje prej 13% krahasuar me vitin e kaluar.
Shoqata e Gazetarëve kërkoi hetim të plotë, duke theksuar se pista kryesore e ngjarjes lidhet me aktivitetin profesional të viktimës. ANP paralajmëroi se dhuna ndaj gazetarëve në Peru po përshkallëzohet në mënyrë shqetësuese.
Tensionet e sigurisë reflektohen edhe në skenën politike: në tetor, ish-presidentja Dina Boluarte u shkarkua nga Kongresi për “paaftësi të përhershme morale”, ndërsa detyrën e kreut të shtetit po e mban përkohësisht José Gerry deri në zgjedhjet e vitit 2026.
📷#N60Noticia| MOMENTOS DESPUÉS DEL AT4QUE A PERIODISTA AS3SINADO|| Ciudadanos grabaron el momento después del ataque a Fernando Núñez, periodista y dueño de "Kamila Noticias", asesinado por sicarios en la ciudad de Pacasmayo.Uno de esos balazos que acabó con su vida, alcanzó a… pic.twitter.com/k1aJPKJicg
— N60 Noticias (@N60Noticias) December 7, 2025
