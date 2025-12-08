Inflacioni bazë shënon rritjen më të lartë të dy viteve në tetor

TIRANË, 7 dhjetor 2025
Inflacioni bazë në Shqipëri ka shënuar rritjen më të fortë të dy viteve gjatë muajit tetor, duke arritur në 3.13%, nga 3.07% që ishte në shtator. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, ky tregues – i cili mat rritjen e çmimeve për një grup më të qëndrueshëm mallrash dhe shërbimesh – vijon të rritet me ritme të shpejta, duke reflektuar presione të forta nga ekonomia e brendshme.
Në tetorin e vitit të kaluar, inflacioni bazë ishte vetëm 2.19%, çka nënkupton se rritja e tij është përshpejtuar ndjeshëm. Kategoria e produkteve që hyn në përllogaritjen e tij përbën 69.6% të shportës së Indeksit të Çmimeve të Konsumit.
Një tjetër tregues, inflacioni bazë neto – që përjashton edhe ushqimet e përpunuara si buka dhe drithërat – u rrit në 3.5% nga 3.4% në shtator, shumë më lart se niveli prej 2% i një viti më parë. Inflacioni që përjashton të gjitha ushqimet dhe energjinë u ngjit në 3.36%.
Ndërkohë, inflacioni total për ekonominë, i matur nga INSTAT, shënoi një rënie të lehtë në 2.3% nga 2.4% në shtator, por mbetet më i lartë se një vit më parë, kur ishte 1.9%.
Në raportin e fundit të politikës monetare, Banka e Shqipërisë thekson se presionet e brendshme inflacioniste janë shtuar ndjeshëm, të nxitura nga zgjerimi i aktivitetit ekonomik, rritja e çmimeve të qirave dhe një treg pune gjithnjë e më i shtrënguar.
Analiza tregon se shërbimet, strehimi dhe mallrat e konsumit afatgjatë kanë qenë ndër kontribuuesit kryesorë në rritjen e inflacionit. Veçanërisht kategoria strehim-qira ka përjetuar një kërcim të fortë: inflacioni mesatar i saj arriti në 5.8% gjatë tremujorit të tretë, gati trefish i mesatares së vitit paraardhës. Kontributi i kësaj kategorie në inflacionin total u rrit në 0.8 pikë përqindjeje, nga 0.3 pikë përqindjeje më parë.
Presionet inflacioniste janë rritur edhe në sektorët e turizmit, hoteleri-restorante, mirëmbajtjes së shtëpisë dhe arsim, të nxitura nga kërkesa e lartë dhe rritja e kostove të punës.
Në anën tjetër, faktorët e jashtëm po veprojnë në drejtim të kundërt: çmimet e ulëta të lëndëve bazë në tregjet ndërkombëtare dhe mbiçmimi i Lekut po frenojnë rritjen e çmimeve. Kjo është arsyeja pse inflacioni total mbetet ende nën objektivin e bankës qendrore, pavarësisht forcimit të presioneve të brendshme në ekonomi.
