Djali i Donald Trump: Ukraina, më e korruptuar se Rusia! të pasurit u arratisën dhe lanë fshatarët të luftojnë

Washington- Djali i madh i Donald Trump tha se babai i tij mund të tërhiqet nga procesi i paqes në Ukrainë, duke argumentuar se çështja nuk është përparësi për amerikanët dhe duke sugjeruar se Evropa ka nevojë për një plan më efektiv.
Duke folur në një diskutim të gjerë në Sky News, Donald Trump Jr. trajtoi çështje që lidhen me iniciativat e fundit diplomatike të qeverisë amerikane në të gjithë botën.
Trump Jr. foli në cilësinë e tij si biznesmen, duke prezantuar programin "Amerika e Para" për investime në teknologjinë e mbrojtjes dhe inteligjencën artificiale (IA), duke lidhur drejtpërdrejt stabilitetin global me prosperitetin ekonomik.
Kur u pyet drejtpërdrejt nëse mendonte se ishte e mundur që presidenti amerikan të largohej nga procesi i Ukrainës, ai u përgjigj: "Mendoj se mund të largohet. Ajo që është e mrekullueshme tek babai im dhe ajo që e bën atë unik është se nuk e di kurrë se çfarë do të bëjë. Ai është i paparashikueshëm." Ai premtoi se SHBA-të nuk do të ishin më "idioti me bllok çeqesh".
Donald Trump Jr. tha gjithashtu se të pasurit "e korruptuar" të Ukrainës kishin ikur nga vendi i tyre, duke lënë "atë që ata e konsideronin klasë fshatare" për të luftuar. Ai akuzoi Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky se po vazhdon luftën për të shmangur humbjen në zgjedhjet e ardhshme, duke argumentuar se njohja e vazhdueshme e tij nga e majta e bën atë pothuajse një "zot", ndërsa vendi i tij është "shumë më i korruptuar se Rusia".
Ai gjithashtu kritikoi shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaia Kallas, duke thënë se sanksionet evropiane nuk patën efekt, pasi ato thjesht rritën çmimin e naftës, nga e cila Rusia mund të financonte luftën. Ai e përshkroi planin evropian si "pritje që Rusia të falimentojë – ky nuk është një plan".
Ai tha se gjatë fushatës së vitit 2022, ai takoi vetëm tre persona që e konsideronin luftën në Ukrainë si një nga 10 çështjet kryesore. Rreziku i anijeve venezueliane që transportonin drogën fentanil në Shtetet e Bashkuara ishte, tha ai, "një rrezik shumë më i qartë dhe më i menjëhershëm sesa çdo gjë që po ndodhte në Ukrainë ose Rusi".
Trump Jr. pretendoi, pa dhënë prova, se këtë verë, në një ditë në Monako, kishte vënë re se 50% e supermakinave, si Bugatti dhe Ferrari, kishin targa ukrainase. "A mendoni se këto u fituan në Ukrainë?" pyeti ai.
Presidenti Trump kohët e fundit ka ndërmarrë përpjekje të reja për një marrëveshje armëpushimi me Rusinë.
