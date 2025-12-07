Avioni i linjës Prishtinë–Stamboll del nga pista në Stamboll

STAMBOLL, 7 dhjetor 2025
Një incident ajror është regjistruar sot në aeroportin “Sabiha Gokçen” të Stambollit, ku një aeroplan i kompanisë AJet, i tipit Boeing 737-800, ka dalë nga pista menjëherë pas aterrimit. Lajmin e ka konfirmuar Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi.
Avioni me numër fluturimi TKJ76Q / VF102, që operonte linjën Prishtinë–Stamboll, pas prekjes së pistës ka devijuar nga rruga e taksimit dhe është ndalur në skajin e saj. Sipas autoriteteve, të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt përmes shkallëve të jashtme, pa u përdorur rrëshqitësit emergjentë, dhe nuk ka raportime për persona të lënduar.
Në një deklaratë, kompania AJet bëri të ditur se aterrimi ishte i rregullt, por avioni ka kaluar në terren të butë për shkak të reshjeve të dendura të shiut që kanë përfshirë zonën, duke shkaktuar devijimin.
Ambasada e Republikës së Kosovës në Turqi ka bërë thirrje që në rast nevoje qytetarët të kontaktojnë për ndihmë:
Ambasada e Republikës së Kosovës – Ankara +90 542 711 80 99 [email protected]
Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës – Stamboll +90 531 105 63 91 [email protected]
