Studimi/ Cila grupmoshë e shoferëve është më e rrezikshme!

Një studim i ri me 3.600 drejtues automjetesh zbulon se cila grupmoshë konsiderohet më e rrezikshme në timonit. Hulumtimi, i zhvilluar në disa vende të botës, shqyrton perceptimet e drejtuesve për sjelljen e pjesëmarrësve të tjerë në trafikut rrugor dhe se si këto perceptime ndryshojnë sipas moshës.
Konkretisht, kompania britanike Scrap Car Comparison kreu një sondazh me 3.600 drejtues automjetesh nga 18 vende për të kuptuar se si mosha ndikon në perceptimin tonë për atë se kush është drejtues i mirë dhe kush jo.
Në Francë, përfundimi është i qartë, 68% e të anketuarve besojnë se të rinjtë nën 25 vjeç marrin më shumë rreziqe pas timonit. Edhe pse kjo përqindje duket e lartë, në fakt është nga më të ulëtat midis vendeve pjesëmarrëse, pasi 90% e australianëve dhe 88% e britanikëve e identifikojnë të njëjtën grupmoshë si më të rrezikshmen.
Megjithatë, historikisht çdo brez i ri konsiderohet impulsiv dhe i pakujdesshëm, prandaj këto shifra mund të mos pasqyrojnë realitetin në rrugë, por thjesht një reagim të përbashkët ndaj të rinjve.
Ndërkohë që të 20-tët duken të frikshëm pas timonit, ata që ndodhen në të 30-ën dhe të 40-ën qetësojnë pasagjerët e tyre. Në Francë, 49% e drejtuesve ndihen më të sigurt si pasagjerë në një udhëtim të gjatë me një shofer të moshës 35–44 vjeç. Ky brez duket se përfaqëson ekuilibrin e përsosur mes përvojës dhe shpejtësisë së refleksit.
Mendimet ndahen për drejtuesit e moshuar. 61% e francezëve besojnë se ata mbi 75 vjeç ngasin tepër ngadalë. Sa i përket moshës kur duhet të ndalet drejtimi, francezët mbeten të matur. Nuk japin opinione ekstreme, si në Hungari, ku 63% mendojnë se duhet të ndalosh drejtimin në moshën 70 vjeçare, ose në Itali, ku 65% besojnë se dikush mund të vazhdojë të ngasë edhe pas 80 vjeç.
