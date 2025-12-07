Muçi ‘pret abone’ golash në Turqi. Shënon sërish

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 07-12-2025, 19:41
Ernest Muçi në formë. Sulmuesi kuqezi ka realizuar një tjetër gol me Trabzonspor, në ndeshjen e luajtur ndaj Goztepe. Për Muçin ky është goli i katërt me këtë skuadër, me të cilën numëron 11 ndeshje.
Kujtojmë që ai është i huazuar nga Besiktas. Trabzonspor po mendon seriozisht blerjen e kartonit të tij, duke parë që ka filluar të përshtatet në këtë ekip.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd