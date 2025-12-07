Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Muçi ‘pret abone’ golash në Turqi. Shënon sërish
Transmetuar më 07-12-2025, 19:41

Ernest Muçi në formë. Sulmuesi kuqezi ka realizuar një tjetër gol me Trabzonspor, në ndeshjen e luajtur ndaj Goztepe. Për Muçin ky është goli i katërt me këtë skuadër, me të cilën numëron 11 ndeshje.

Kujtojmë që ai është i huazuar nga Besiktas. Trabzonspor po mendon seriozisht blerjen e kartonit të tij, duke parë që ka filluar të përshtatet në këtë ekip.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

