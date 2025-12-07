Kupa e Botës 2026: FIFA zbardh kalendarin e plotë të fazës së grupeve!

7 DHJETOR 2025
Kalendari dhe oraret e ndeshjeve për fazën e grupeve të Kupës së Botës 2026 tani dihet me saktësi më të madhe, pas shortit që u zhvillua këtë të premte.
Gjërat tani po përshpejtohen në përgatitje për Kupën e Botës 2026. Këtë të premte u zhvillua shorti për fazën e grupeve, duke zbuluar dymbëdhjetë grupet me nga katër skuadra që do të garojnë me objektivin e kualifikimit për raundin e 32-tave të garës.
Disa orë më vonë, FIFA zbuloi kalendarin e plotë dhe oraret e ndeshjeve për fazën e grupeve të kësaj Kupe Bote, e cila do të fillojë më 11 qershor 2026.
Zbuloni listën e plotë të ndeshjeve për dymbëdhjetë grupet, me oraret sipas kontinentit europian:
Grupi A
11 qershor, ora 21:00: Meksikë-Afrika e Jugut (Stadiumi Azteca, Mexico City)
12 qershor, ora 4:00: Koreja e Jugut kundër fituesit të ndeshjes play-off Danimarkë/Maqedoni e Veriut/Republika Çeke/Irlandë (Estadio Akron, Guadalajara)
18 qershor, ora 18:00: Fituesi i ndeshjes play-off Danimarkë/Maqedoni e Veriut/Republika Çeke/Irlandë kundër Afrikës së Jugut (Stadiumi Mercedes-Benz, Atlanta)
19 qershor në orën 03:00: Meksikë-Koreja e Jugut (Estadio Akron, Guadalajara)
25 qershor, ora 03:000: Fituesi i ndeshjes eliminatore Danimarkë/Maqedoni e Veriut/Republika Çeke/Irlandë-Meksikë (Stadiumi Azteca, Mexico City)
25 qershor, në orën 03:00: Afrika e Jugut kundër Koresë së Jugut (Stadiumi BBVA, Monterrey)
Grupi B
12 qershor, ora 21:00: Kanadaja kundër fituesit të ndeshjes play-off Itali/Irlandë Veriore/Uells/Bosnje dhe Hercegovinë (BMO Field, Toronto)
13 qershor, ora 21:00: Katar-Zvicër (Stadiumi Levi’s, San Francisco)
18 qershor, ora 21:00: Zvicra kundër fituesit të ndeshjeve play-off Itali/Irlandë Veriore/Uells/Bosnjë dhe Hercegovinë (SoFi Stadium, Los Angeles)
19 qershor në orën 00:00: Kanada-Katar (BC Place, Vancouver)
24 qershor në orën 21:00: Zvicër-Kanada (BC Place, Vancouver)
24 qershor, ora 21:00: Fituesi i ndeshjes play-off Itali/Irlandë Veriore/Uells/Bosnjë dhe Hercegovinë-Katar (Lumen Field, Seattle)
Grupi C
14 qershor në orën 00:00: Brazil-Marok (Stadiumi MetLife, New York)
14 qershor në orën 03:00: Haiti-Skoci (Stadiumi Gillette, Boston)
20 qershor në orën 00:00: Skoci-Marok (Stadiumi Gillette, Boston)
20 qershor në orën 03:00: Brazil-Haiti (Lincoln Financial Field, Filadelfia)
25 qershor në orën 00:00: Skoci-Brazil (Hard Rock Stadium, Miami)
25 qershor në orën 00:00: Marok-Haiti (Stadiumi Mercedes-Benz, Atlanta)
Grupi D
13 qershor, në orën 03:00: SHBA-Paraguai (Stadiumi SoFi, Los Angeles)
13 qershor, në orën 06:00: Australia kundër fituesit të ndeshjeve play-off Turqi/Rumani/Sllovaki/Kosovë (BC Place, Vancouver)
19 qershor, në orën 06:00: Fituesi i ndeshjeve eliminatore Turqi/Rumani/Sllovaki/Kosovë-Paraguai (Stadiumi Levi’s, San Francisco)
19 qershor, në orën 21:00: SHBA-Australi (Lumen Field, Seattle)
26 qershor, në orën 04:00: Fituesi i ndeshjeve eliminatore Turqi/Rumani/Sllovaki/Kosovë-Paraguai-Shtetet e Bashkuara (Stadiumi SoFi, Los Angeles)
26 qershor, në orën 04:00: Paraguai-Australi (Stadiumi Levi’s, San Francisco)
Grupi E
14 qershor, në orën 19:00: Gjermania kundër Curaçao (Stadiumi NRG, Houston)
15 qershor, në orën 01:00: Bregu i Fildishtë-Ekuador (Lincoln Financial Field, Filadelfia)
20 qershor, në orën 22:00: Gjermania kundër Bregut të Fildishtë (BMO Field, Toronto)
21 qershor, në orën 02:00: Ekuador-Curaçao (Stadiumi Arrowhead, Kansas City)
25 qershor, në orën 22:00: Ekuador kundër Gjermanisë (Stadiumi MetLife, New York)
25 qershor, në orën 22:00: Curaçao-Bregu i Fildishtë (Lincoln Financial Field, Filadelfia)
Grupi F
14 qershor, në orën 22:00: Holanda kundër Japonisë (Stadiumi AT&T, Arlington)
15 qershor, në orën 04:00: Fituesi i ndeshjeve eliminatore Ukrainë/Suedi/Poloni/Shqipëri-Tunizi (Estadio BBVA, Monterrey)
20 qershor, në orën 19:00: Holanda kundër fituesit të ndeshjes eliminatore Ukrainë/Suedi/Poloni/Shqipëri (Stadiumi NRG, Houston)
21 qershor, në orën 06:00: Tunizia-Japonia (Estadio BBVA, Monterrey)
26 qershor, në orën 01:00: Tunizia-Holanda (Stadiumi Arrowhead, Kansas City)
26 qershor, në orën 01:00: Japonia kundër fituesit të ndeshjeve eliminatore Ukrainë/Suedi/Poloni/Shqipëri (Stadiumi AT&T, Arlington)
Grupi G
15 qershor, në orën 21:00: Belgjikë-Egjipt (Lumen Field, Seattle)
16 qershor, në orën 03:00: Iran-Zelanda e Re (Stadiumi SoFi, Los Angeles)
21 qershor, në orën 21:00: Belgjikë-Iran (Stadiumi SoFi, Los Angeles)
22 qershor, në orën 03:00: Zelanda e Re kundër Egjiptit (BC Place, Vancouver)
27 qershor, në orën 05:00: Zelanda e Re kundër Belgjikës (BC Place, Vancouver)
27 qershor, në orën 05:00: Egjipt-Iran (Lumen Field, Seattle)
Grupi H
15 qershor, në orën 18:00: Spanja kundër Kepit të Gjelbër (Stadiumi Mercedes-Benz, Atlanta)
16 qershor, në orën 00:00: Arabia Saudite kundër Uruguait (Hard Rock Stadium, Miami)
21 qershor, në orën 18:00: Spanja kundër Arabisë Saudite (Stadiumi Mercedes-Benz, Atlanta)
22 qershor, në orën 00:00: Uruguai-Kepi i Gjelbër (Stadiumi Hard Rock, Miami)
27 qershor, në orën 02:00: Uruguai-Spanjë (Estadio Akron, Guadalajara)
27 qershor, në orën 02:00: Kepi i Gjelbër kundër Arabisë Saudite (Stadiumi NRG, Houston)
Grupi J
16 qershor, në orën 06:00: Austria-Jordan (Stadiumi Levi’s, San Francisco)
17 qershor, në orën 03:00: Argjentinë-Algjeri (Stadiumi Arrowhead, Kansas City)
22 qershor, në orën 19:00: Argjentinë kundër Austrisë (Stadiumi AT&T, Arlington)
23 qershor, në orën 05:00: Jordani-Algjeri (Stadiumi Levi’s, San Francisco)
28 qershor, në orën 04:00 të mëngjesit: Jordania-Argjentina (Stadiumi AT&T, Arlington)
28 qershor, në orën 04:00 të mëngjesit: Algjeri-Austri (Stadiumi Arrowhead, Kansas City)
Grupi K
17 qershor, në orën 19:00: Portugalia kundër fituesit të ndeshjes eliminatore RD Kongos/Kaledonia e Re/Xhamajka (Stadiumi NRG, Houston)
18 qershor, në orën 04:00: Uzbekistan-Kolumbi (Estadio Azteca, Meksikë)
23 qershor, në orën 19:00: Portugali-Uzbekistan (Stadiumi NRG, Houston)
24 qershor, në orën 04:00: Kolumbia kundër fituesit të ndeshjes eliminatore RD Kongos/Kaledonia e Re/Xhamajka (Estadio Akron, Guadalajara)
28 qershor, në orën 01:30: Kolumbi-Portugali (Stadiumi Hard Rock, Miami)
28 qershor në orën 1:30 të mëngjesit. Fituesi i ndeshjeve eliminatore RD Kongos/Kaledonia e Re/Xhamajka-Uzbekistani (Stadiumi Mercedes-Benz, Atlanta)
Grupi L
17 qershor, në orën 22:00: Angli-Kroaci (Stadiumi AT&T, Arlington) (BMO Field, Toronto)
18 qershor, në orën 01:00: Gana-Panama (Fusha BMO, Toronto)
23 qershor, në orën 22:00: Anglia kundër Ganës (Stadiumi Gillette, Boston)
24 qershor, në orën 01:00: Panama-Kroaci (Fusha BMO, Toronto)
27 qershor, në orën 23:00: Panama-Angli (Stadiumi MetLife, Nju Jork)
27 qershor, në orën 23:00: Kroaci-Gana (Lincoln Financial Field, Filadelfia)
