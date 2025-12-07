Derbi/ Tifozët e Partizanit dhurojnë show në rrugë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 07-12-2025, 17:52
Partizani përballet me Tiranën në kuadër të Superiores. Gjatë ditës, tifozët e kuq kanë mbushur rrugët e kryeqytetit, ndërsa teksa po shkonin drejt stadiumit, ata kanë qenë të shoqëruar nga policia, në mënyrë që të mos ketë probleme.
Ashtu siç kanë bërë në çdo derbi, mbështetësit e Partizanit do të bëjnë tifo për skuadrën në shkallët e “Air Albania”. Derbi fillon në orën 18.00.
