Derbi/ Tifozët e Partizanit dhurojnë show në rrugë
Transmetuar më 07-12-2025, 17:52

Partizani përballet me Tiranën në kuadër të Superiores. Gjatë ditës, tifozët e kuq kanë mbushur rrugët e kryeqytetit, ndërsa teksa po shkonin drejt stadiumit, ata kanë qenë të shoqëruar nga policia, në mënyrë që të mos ketë probleme.

Ashtu siç kanë bërë në çdo derbi, mbështetësit e Partizanit do të bëjnë tifo për skuadrën në shkallët e “Air Albania”. Derbi fillon në orën 18.00.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

