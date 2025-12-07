Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
MBRESËLËNËSE! Shpërthen sërish vullkani Kilauea, lava “ndez” qiellin me 30 metra lartësi. Video
Transmetuar më 07-12-2025, 16:40

SHBA- Vullkani Kilauea i Hawait ka hyrë në një fazë të re shpërthimi, duke hedhur lavë në ajër ndërsa mbetet brenda kufijve të Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Havait. Mali Kilauea në Ishullin e Madh të Hawait ka shpërthyer, duke ndriçuar qiellin e natës me rrjedha lavash të kuqe të ndezura.

Aktiviteti i fundit, i cili ka mahnitur banorët dhe vizitorët për gati një vit, filloi më 6 dhjetor dhe përfshin rryma uji që arrijnë 15 deri në 30 metra nga kanalet e konit verior.

Shpërthimi mbetet i kufizuar brenda Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Havait, megjithëse shkencëtarët e Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së vazhdojnë të monitorojnë aktivitetin sizmik në rritje dhe sjelljen e lavës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

