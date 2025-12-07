SHBA- Vullkani Kilauea i Hawait ka hyrë në një fazë të re shpërthimi, duke hedhur lavë në ajër ndërsa mbetet brenda kufijve të Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Havait. Mali Kilauea në Ishullin e Madh të Hawait ka shpërthyer, duke ndriçuar qiellin e natës me rrjedha lavash të kuqe të ndezura.
Aktiviteti i fundit, i cili ka mahnitur banorët dhe vizitorët për gati një vit, filloi më 6 dhjetor dhe përfshin rryma uji që arrijnë 15 deri në 30 metra nga kanalet e konit verior.
Shpërthimi mbetet i kufizuar brenda Parkut Kombëtar të Vullkaneve të Havait, megjithëse shkencëtarët e Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së vazhdojnë të monitorojnë aktivitetin sizmik në rritje dhe sjelljen e lavës.
