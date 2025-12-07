Kristjan Prenga rrëmben fiton me ‘nokaut’ që në raundin e parë. Video

Kristjan Prenga është treguar i pamëshirshëm në ndeshjen e fundit. Boksieri shqiptar, në ‘Atlantic City’ të SHBA-së, ka mposhtur në më pak se 30 sekonda kundërshtarin amerikan, i cili kishte pritshmëri në këtë përballje.
Mjaftuan disa goditje tepër të forta në ije që Brandon Carmack të dorëzohej. Pasi e nisi vrullshëm amerikani mori mësime nga boksieri shqiptar, i cili e fitoi ndeshjen shumë më lehtë se sa pritej. Me këtë triumf Kristjan Prenga e rikonfirmoi veten si nga boksierët më të pamëshirshëm kur vjen puna te ‘nokauti’. Të 19 fitoret në karrierë Prenga i ka me ‘nokaut’.
Triumfi i tij ndezi dhe elektrizoj arenen e boksit Bally’s Atlantic City ku shqiptarët e Amerikës e duartrokiten me krenari të madhe për bashkatdhetarin e tyre. Fitorja e Prengës jo vetëm e rrit rekordin e tij personal, por edhe e forcon pozicionin e tij si një prej emrave më premtues të boksit shqiptar në arenën ndërkombëtare.
