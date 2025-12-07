Britaniku Lando Norris shpallet kampion bote i Formula 1

Lando Norris është kampioni i ri i Botës në Formula 1, pas një sezoni të mbushur me emocione, transmetuar drejtpërsëdrejti në DigitAlb.
Piloti britanik përfundoi në vendin e tretë në Abu Dhabi, pozicion që i mjaftoi për t’u ngjitur në majën më të lartë të botës së motorsportëve.
Gara u fitua nga Max Verstappen, i cili ishte perfekt nga fillimi në fund, por që nuk i mjaftoi për të marrë titullin e pestë kampion.
Në vendin e dytë u ngjit Oscar Piastri, i cili në gjysmën e parë të sezonit udhëhiqte i vetëm kampionatin, por pas disa gafash, e lëshoi kreun për shokun e tij të skuadrës.
26-vjeçari britanik e mbylli sezonin me 423 pikë, dy më shumë se Verstappen dhe 13 më shumë se Piastri.
Me këtë fitore, Lando Norris bëhet britaniku i parë që fiton një titull kampion Bote që nga Lewis Hamilton në vitin 2020 dhe i pari kampion i McLaren-it, po ashtu që nga Hamilton, por në 2008.
Norris mbyll kështu një sezon në mënyrë perfekte, edhe pse me ulje-ngritje, ndërsa sytë tashmë do të jenë nga sezoni i ardhshëm, ku pritet një revolucion rregullash.
