Humbi jetën pasi u sulmua nga qeni pitbull, 10 ditë më parë vogëlushi shqiptar festoi ditëlindjen!

GREQI- Dyvjeçar shqiptar Leo, i cili humbi jetën si pasojë e një sulmi nga një qen pitbull, kishte festuar vetëm 10 ditë më parë ditëlindjen. Leo, i cili u rrit në një mjedis plot dashuri për kafshët, humbi jetën kur u sulmua nga një pit bull për të cilin familja e tij ishte kujdesur. Mediat greke shkruajnë se ai ishte një nga shumë qentë që prindërit strehuan në shtëpinë e tyre.
Foshnja ishte vetëm në zonë me qenin për një kohë të shkurtër, kur për arsye ende të panjohura kafsha filloi ta kafshonte të voglin me dhunë. Plagët në trupin e tij të vogël ishin të shumta dhe fatale. Duke dëgjuar britmat, babai vrapoi dhe u përpoq me dëshpërim ta shpëtonte fëmijën e tij, por nuk ia dolën dot. Ambulancë mbërriti në shtëpi, por fëmija u dërgua në spital në gjendje jashtëzakonisht kritike. Pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore të mjekëve për të ringjallur Leon dyvjeçar, ai ndërroi jetë nga plagët e rënda.
Në faqen e tyre në Facebook, prindërit shpesh ngarkonin foto dhe video të qenve për të cilët kujdeseshin në shtëpinë dhe strehën e tyre, përfshirë edhe Leon fatkeq. Në fakt, sipas informacioneve, pit bull që sulmoi fëmijën e tyre ishte një qen endacak që prindërit e gjetën jashtë derës së tyre disa ditë më parë dhe nuk hezituan ta përqafonin dhe të kujdeseshin për të së bashku me gjithçka tjetër që kishin në shtëpi. Qeni, për të cilin nuk ka informacione për sjellje agresive, ndodhet në një strehë me urdhër të një prokurori, siç kërkohet me ligj.
