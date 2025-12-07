EMRI/ 41-vjeçari shqiptar arratiset për herë të katërt nga burgu me siguri të lartë në Itali

Itali, 7 dhjetor 2025 – Taulant Toma, 41 vjeç, me origjinë shqiptare, është arratisur për herë të katërt nga një burg italian me siguri maksimale. Mediat vendase raportojnë se ai po vuan një dënim që përfundon në vitin 2048 dhe njihet si një nga të dënuarit më të aftë për arratisje.
Alarmi u dha në orën 08:00 të mëngjesit të së dielës, kur gjatë kontrollit rutinë, gardianët e burgut të Operas nuk e gjetën Tomën në qelinë e tij. Sipas të dhënave paraprake, ai ka prerë hekurat e dritares, ka zbritur në oborr dhe më pas është ngjitur mbi murin perimetral duke u zhdukur pa lënë gjurmë.
Hetuesit po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë për të rindërtuar me saktësi momentet e arratisjes dhe për të kuptuar drejtimin që ai mund të ketë marrë. Forca të shumta policie janë vendosur në zonën përreth burgut dhe në të gjithë territorin, ndërsa kontrollohet çdo pistë e mundshme.
Një “ekspert” i arratisjeve
Taulant Toma ka një të kaluar të ngarkuar kriminale për grabitje, vjedhje dhe trafik droge, por është bërë i njohur sidomos për aftësinë për të ikur nga burgjet me siguri të lartë.
Arratisja e fundit para kësaj ishte në vitin 2013, nga burgu i Parmës, ku u largua së bashku me një të dënuar tjetër. Ai u kap në Belgjikë, por vetëm disa muaj më vonë arriti të arratisej sërish, deri në kapjen e tij përfundimtare në vitin 2015.
Arratisja e parë daton në tetor 2009 nga burgu i Ternit, ku u gjet vetëm pas dy muajsh, në një shtëpi në zonë rurale.
Autoritetet italiane e konsiderojnë Tomën jashtëzakonisht të rrezikshëm për aftësinë e tij për t’u fshehur dhe për të mashtruar forcat e rendit. Kërkimet vazhdojnë ndërsa policia paralajmëron se çdo informacion i qytetarëve mund të jetë vendimtar për kapjen e tij.
