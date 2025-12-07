Arrestohet shqiptari që qëlloi me mjet mprehës gruan e tij në Greqi

GREQI- Një 50-vjeçare shqiptare është përndjekur nga ish-bashkëshorti i saj shqiptar 55-vjeçar. Ai e sulmoi me thikë dhe e plagosi në fytyrë dhe kokë në mes të rrugës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Thassos. Një video e cila qarkullon në internet tregon momentin kur gruaja 50-vjeçare hyn e frikësuar në një minimarket pranë shtëpisë së saj në Thassos, për të shpëtuar veten nga sulmi i ish-burrit të saj.
Mediat greke shkruajnë se ish-bashkëshorti i saj kishte mbërritur në Greqi nga Shqipëria, më 1 dhjetor. Ai mori autobusin dhe udhëtoi për në Thassos. Kur mbërriti në fshatin Theologos, filloi të kërkonte shtëpinë e saj, siç e përshkroi një banor i fshatit.
"I treguan shtëpinë dhe ajo ishte e mbyllur brenda dhe që andej ai theu dritaret dhe hyri nga dritarja. Ai hyri nga dritarja e jashtme që është në rrugën kryesore të Theologos dhe kjo vajzë, meqenëse ishte e mbyllur, e hapi atë dhe pastaj vrapoi pa këpucë dhe erdhi për të gjetur shpëtim në dyqanin ushqimor që ishte më afër." tregon një dëshmitar.
Në video shihet momenti kur gruaja shqiptare përpiqet të fshihet pas rafteve të minimarketit, ndërsa 55-vjeçari e ndjek, duke injoruar klientët në dyqan.
"Dera hapet, hyn kjo vajzë, pas dy minutash hyn ish-burri i saj dhe e ndjek pas raftit. U përpoqa ta ndaloja, e nxora nga dyqani që të largohej, u përpoqa ta mbaja sa më gjatë që munda, por ai më shtyu dhe iku edhe ai. Pastaj dëgjova zëra, dola jashtë dhe bërtita ‘policia po vjen'", thotë një dëshmitare.
Fqinjët nuk mundën ta ndalonin tërbimin e autorit të krimit. Disa metra larg vendit ku gruaja 50-vjeçare u përpoq të strehohej, ai e sulmoi dhe e plagosi me thikën që mbante në dorë. Pas sulmit, gruaja përfundoi duke u gjakosur në mes të rrugës. 55-vjeçari u arrestua dhe, përveç thikës, në posedim të tij u gjetën një bisturi dhe një kaçavidë.
Βίντεο ντοκουμέντο: Η 50χρονη στη Θάσο αναζητά καταφύγιο πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της👉🔗 https://t.co/JaUab7OX8P
Πηγή: Εξελίξεις Τώρα#ingr #insnapshot #Θασος pic.twitter.com/MxWILAwJnn
— in.gr/news (@in_gr) December 6, 2025
