Horoskopi i Paolo Fox, e diel 7 dhjetor 2025

Parashikimet e ditës për të gjitha shenjat: dashuria, puna, mirëqenia dhe fati
Dashi
Qielli jep sinjale të mira dhe do të jetë edhe më i favorshëm nga muaji korrik. Çfarë duhet bërë nga tani deri në qershor? Mund të rikthesh ndonjë plan të mirë që e ke lënë pas dore, duke kuptuar edhe se jo çdo gjë është e realizueshme. Ky është një moment zgjedhjesh të rëndësishme që kërkojnë qartësi mendore. Këto ditë mund të jesh më i ndjeshëm ndaj asaj që ndodh rreth teje, por kjo nuk e ul forcën tënde të brendshme.
Reflektime dhe thellim: Ky qiell të shtyn të shohësh më larg, por pa humbur detajet që ndihmojnë në ndërtimin e një të ardhmeje solide. Ti je impulsiv, por tani reflektimi vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Një projekt i vjetër mund të rikthehet i vlefshëm, ose një ide e harruar mund të jetë sërish aktuale. Po hyn në një periudhë vendimtare ku edhe zgjedhjet më të vogla mund të ndryshojnë rrugëtimin tënd, madje edhe vitin e ardhshëm.
—
Demi
Gëzuar të dielën! Qielli më në fund fillon të funksionojë. Jam i bindur që nga data 15 do të kesh mundësi të tregosh vlerat e tua, sidomos në punë dhe në çështjet financiare. Edhe ndjenjat kanë nevojë për më shumë gjallëri, dhe ky fundjavë mund të të kthejë ekuilibrin. Mundohu të mos i mbingarkosh emocionet me pritshmëri të tepërta.
Reflektime dhe thellim: Duhet të gjesh mes të arsyes dhe nevojës emocionale për siguri. Ti zakonisht nuk vepron me nxitim, por kur s’ke konfirmime, mund të bëhesh i ngurtë ose tepër kokëfortë. Kjo ditë kërkon durim dhe parashikim, pasi gjysma e dytë e dhjetorit pritet të sjellë përfitime dhe kënaqësi. Energjitë rriten dhe mund t’i përdorësh për të rregulluar çështje praktike dhe ekonomike të mbetura pezull.
—
Binjakët
Ky është një moment i mirë për të organizuar të ardhmen. Me kundërshtimet planetare aktuale, më mirë shmang vendimet e ngutshme. Shtoje një vendim të rëndësishëm për pjesën e dytë të dhjetorit: tani rrezikon të ndiesh presion të panevojshëm. Megjithatë, me pak kreativitet, një kufizim mund të kthehet në mundësi.
Reflektime dhe thellim: Kurioziteti është motori yt i brendshëm. Por me opozita të tilla, rrezikon të shpërndash energjet e tua. Bëj një bilanc të qartë: nuk ke pse të vendosësh menjëherë. Merr kohën tënde, analizo dhe mos lejo që presioni i të tjerëve të të drejtojë. Nuk ka nevojë për nxitim.
—
Gaforrja
Shmang konfliktet, sepse ky duhet të jetë një muaj që sjell qetësi në jetën tënde. Edhe pse periudha e festave mund të jetë e mbushur me detyra pune, sidomos nga data 15 deri në 31, të gjitha ndodhin nën një qiell të mbështetur nga Jupiteri, ndaj gjithmonë “bjen në këmbë”. Sensibiliteti mund të jetë më i fortë, por është një dhuratë që të ndihmon të orientohesh.
Reflektime dhe thellim: Ky qiell të mban, edhe kur të duket se të tjerët kërkojnë shumë. Ke një zemër të madhe, por jo gjithmonë merr atë që jep. Mund të ketë një ndjesi të re pozitive në sferën personale dhe sentimentale—sidomos me Demin ose Virgjëreshën. Je më i fortë se sa mendon, dhe çdo lodhje e këtij muaji do të shpërblehet. Thjesht mos u izolo.
—
Luani
Kjo e diel sjell një energji shtesë. Është një horoskop i favorshëm për rimarrje në dorë të situatave, sidomos nëse e kaluara ka sjellë probleme në dashuri ose vështirësi personale. Tani është koha të luash “kartën fituese”. Aftësia dhe profesionalizmi yt, që ndoshta nuk janë vlerësuar sa duhet, tani kthehen në pikën tënde të fortë.
Reflektime dhe thellim: Ti je gjithmonë në kërkim të pasionit, ambicies dhe suksesit. Ky qiell të jep një shtysë të rëndësishme që nuk duhet ta shpërfillësh. Një ide e mirë mund të hapë dyer të rëndësishme për të ardhmen. Dashuria dhe puna kërkojnë stabilitet, por edhe entuziazëm—dhe ti tani ke mundësi të shkëlqesh.
—
Virgjëresha
Sa më shumë t’i afrohemi datës 15, aq më mirë do të shkojnë gjërat. Ende ka disa shqetësime dhe tensione për të menaxhuar, por këtë fundjavë ke një forcë më të madhe. Nëse dëshiron të shprehësh ndonjë pakënaqësi, bëje me qetësi. Kujdes me lodhjen mendore dhe fizike.
Reflektime dhe thellim: Logjika dhe arsyetimi janë pikat e tua të forta, por kur ke shumë mendime njëherësh, mund të bllokohesh. Ky qiell kërkon të lehtësosh ngarkesën mendore. Jo çdo gjë varet nga ty dhe jo çdo gjë duhet të jetë perfekte. Gjysma e dytë e muajit sjell një rikuperim të dukshëm—duhet të arrish atje pa harxhuar të gjithë energjinë.
—
Peshorja
Ke nevojë për disa konfirmime në punë. Në vitin 2026 do të kesh një periudhë të fortë që nga korriku e në vazhdim. Deri atëherë duhet të rishikosh shumë gjëra dhe nuk është gjithmonë e lehtë. Sot është e rëndësishme të jesh më selektiv, sidomos në bashkëpunime.
Reflektime dhe thellim: Ti shpesh mundohesh t’i kënaqësh të gjithë, por tani qielli të shtyn të mendosh më shumë për veten. Në punë mund të kuptosh qartë çfarë të rëndon. Intuita është e fortë dhe periudha shkurt—mars mund të hapë një projekt të madh. Sot është ditë për qartësi dhe përmirësim të komunikimit në marrëdhënie.
—
Akrepi
Fundjava ka nisur mirë dhe e diela është edhe më interesante, duke paralajmëruar një vit 2026 shumë të fortë. Është koha të shprehësh idetë e tua në muajt më të favorshëm. Marsi i vitit të ardhshëm sjell mundësi shtesë. Shmang konfliktet e panevojshme: diplomacia sot vlen më shumë se ashpërsia. Edhe në dashuri, shmang reagimet impulsive.
Reflektime dhe thellim: Ti ke një karakter të fuqishëm, intensiv dhe shpesh luftarak. Por jo të gjithë meritojnë energjinë tënde, dhe jo çdo situatë kërkon një reagim të fortë. Kjo ditë të ndihmon të kuptosh çfarë duhet mbajtur dhe çfarë duhet lënë pas. Je në rritje dhe disa mund të të kenë zili—por ti di t’ia dalësh.
—
Shigjetari
Rimëkëmbja është shumë afër. Ti alternon periudha entuziazmi me periudha tërheqjeje, por tani rikthehesh në qendër të vëmendjes. Shumë planetë janë në shenjën tënde dhe kjo të jep forcë dhe fat. Sot është ditë për të thënë “po”, për të ndjekur atë që të bën të lumtur dhe për të rikthyer dëshirat e lëna pezull. Mund të programosh një 2026 shumë premtues.
Reflektime dhe thellim: Energjia, guximi dhe dëshira për të avancuar nuk mungojnë kurrë. Qielli dërgon sinjale të qarta për një nisje të re. Mos e freno entuziazmin; kjo periudhë mund të hapë rrugë të reja. Dhjetori është i favorshëm edhe për dashuri dhe marrëdhënie të reja.
—
Bricjapi
Nga data 15 deri më 31 priten raste të mira, sfida të fituara dhe rikthim prestigji. Ambicia rritet dhe mund të fitosh edhe ndaj një rivali. Në dashuri vijnë surpriza pozitive: nga nata e Krishtlindjes, Venusi është në anën tënde.
Reflektime dhe thellim: Yjet flasin për përgjegjësi por edhe për zgjedhje të rëndësishme. Ti nuk i trembesh lodhjes—madje shpesh e preferon. Shpesh shqetësohesh se mos mungojnë burimet, sidomos nëse ke familje. Diçka po lëviz ngadalë por fort në jetën tënde sentimentale. Disa do ta mbyllin muajin me një ndjenjë shumë të fortë.
—
Ujori
Shpirti yt rebel ka nevojë për pak disiplinë, në mënyrë që të mos humbasësh një mundësi në dashuri. Rregulli dhe organizimi sot janë të dobishme. Ti je mjeshtër në zgjidhjen e situatave të papritura, por nganjëherë humbet organizimin. Këto yje favorizojnë takimet dhe qartësimin.
Reflektime dhe thellim: Sot qielli të nxit të japësh formë ideve të tua. Ke shumë ide të zgjuara, por shpesh mbeten pezull. Është koha t’u japësh një drejtim. Në dashuri, mos e tepro me luhatjet emocionale. Nëntori ka qenë i rëndë për disa lidhje, por dhjetori sjell ekuilibër.
—
Peshqit
Shmang ironitë e tepërta në dashuri—dikush mund t’i keqinterpretojë. Nëse ke lidhje me Shigjetarin, Binjakët ose Virgjëreshën, duhet durim. Sot ke më shumë energji dhe mund të kesh bërë plane të mira për fundjavën dhe fundin e muajit. Krishtlindja dhe Viti i Ri pritet të jenë të mrekullueshëm.
Reflektime dhe thellim: Ti ndien gjithçka shumë thellë dhe një shqetësim e amplifikon shumë. Mos dramatizo. Ky është momenti për të dalluar frikën nga realiteti. Në dashuri mund të marrësh më shumë, mjafton të mos testosh vazhdimisht personin përballë teje. Sensibiliteti është dhurata jote—përdore për të ndërtuar, jo për të krijuar tension. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd