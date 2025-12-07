Aksident në kthesën e Cakranit, furgoni i FNSH-së përplaset me “Benz” dhe përfundon në kanal; dy efektivë të plagosur

Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e sotme në kthesën e Çakranit, ku një furgon i Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë (FNSH) është përplasur me një automjet tip “Benz”, duke përfunduar më pas në një kanal anësor.
Si pasojë e përplasjes janë lënduar dy efektivë policie, të cilët u transportuan menjëherë në spital për të marrë trajtim mjekësor. Në vendngjarje kanë mbërritur tre autoambulanca, ndërsa forcat e policisë vijojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Sipas të dhënave paraprake, ende nuk dihen shkaqet e sakta që çuan në ngjarje, ndërsa grupi hetimor po kryen veprimet procedurale dhe po mbledh provat që do ndihmojnë në përcaktimin e dinamikës së përplasjes.
Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, veçanërisht në segmentet e njohura për rritje të riskut të aksidenteve.
