Tronditëse në Britani: mjeku 38-vjeçar akuzohet për abuzim ndaj 38 pacientëve, përfshirë edhe fëmijë

ANGLI, 7 dhjetor 2025
Në Britani ka shpërthyer një valë indinjate pas publikimit të akuzave të rënda ndaj mjekut të NHS, Nathaniel Spencer, i cili dyshohet për abuzim seksual ndaj 38 pacientëve në spitalet e West Midlands dhe Staffordshire, gjatë viteve 2017–2021. Autoritetet kanë bërë tashmë publik identitetin dhe fotot e tij, ndërsa rasti është cilësuar si një nga më të rëndët e këtij lloji në shëndetësinë britanike.
Sipas Prokurorisë së Kurorës, Spencer, 38 vjeç, do të dalë para gjykatës më 20 janar 2026 për t’u përgjigjur ndaj një numri të lartë akuzash penale. Ai përballet me gjithsej 45 akuza, përfshirë veprat e sulmit seksual dhe akte të ndaluara me viktima nën moshën 13 vjeç, të cilat janë ngritur pas një hetimi disavjeçar në spitalet Royal Stoke dhe Russells Hall, ku ai punonte.
Spitalet e përfshira kanë hapur linja telefonike të posaçme për ish-pacientët që shqetësohen për kujdesin e marrë në atë periudhë, ndërsa Këshilli i Përgjithshëm Mjekësor e ka pezulluar përkohësisht licencën e Spencerit në pritje të një hetimi disiplinor.
Shërbimi i Prokurorisë së Kurorës njoftoi se ka prova të mjaftueshme për të vijuar me ndjekjen penale. “Kemi vendosur të procedojmë me akuza shumë serioze, duke mbështetur një hetim kompleks dhe duke shqyrtuar me kujdes çdo provë,” deklaruan autoritetet.
Rasti ka tronditur opinionin publik britanik, duke hapur debate të gjera mbi standardet e sigurisë së pacientëve dhe proceset e verifikimit të personelit mjekësor. Spitalet theksojnë se prioritet mbetet mbështetja e plotë për pacientët e prekur dhe transparenca e procesit gjyqësor, ndërsa organet ligjzbatuese sigurojnë se çështja do të trajtohet deri në fund sipas ligjit.
