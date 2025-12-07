Shtatë të vdekur dhe 11 të plagosur në përplasjen tragjike mes autobusit dhe kamionit në Turqi

TURQI, 7 dhjetor 2025
Shtatë persona humbën jetën dhe 11 të tjerë u plagosën këtë të shtunë në një aksident të rëndë rrugor në Turqinë jugore, pasi një autobus ndërurban u përplas me pjesën e pasme të një kamioni të ndalur në autostradën që lidh qytetet Adana dhe Gaziantep. Sipas autoriteteve, kamioni ishte ndalur për shkak të një gome të shfryrë, në momentin kur autobusi u përplas me rimorkion e tij rreth 90 kilometrave në perëndim të Gaziantepit.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë pjesën e përparme të autobusit të dëmtuar rëndë, ndërsa të gjitha viktimat dhe të plagosurit ishin pasagjerë të tij. Autoritetet po vijojnë identifikimin e tyre dhe punën hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit.
Shoferi i kamionit, i cili mbijetoi, është marrë në paraburgim. Ndërkohë, policia ka mbyllur përkohësisht segmentin rrugor për të kryer veprimet hetimore dhe për të garantuar sigurinë e trafikut.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı
🟥 Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm
— Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd