Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shtatë të vdekur dhe 11 të plagosur në përplasjen tragjike mes autobusit dhe kamionit në Turqi
Transmetuar më 07-12-2025, 08:07

TURQI, 7 dhjetor 2025

Shtatë persona humbën jetën dhe 11 të tjerë u plagosën këtë të shtunë në një aksident të rëndë rrugor në Turqinë jugore, pasi një autobus ndërurban u përplas me pjesën e pasme të një kamioni të ndalur në autostradën që lidh qytetet Adana dhe Gaziantep. Sipas autoriteteve, kamioni ishte ndalur për shkak të një gome të shfryrë, në momentin kur autobusi u përplas me rimorkion e tij rreth 90 kilometrave në perëndim të Gaziantepit.

Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë pjesën e përparme të autobusit të dëmtuar rëndë, ndërsa të gjitha viktimat dhe të plagosurit ishin pasagjerë të tij. Autoritetet po vijojnë identifikimin e tyre dhe punën hetimore për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit.

Shoferi i kamionit, i cili mbijetoi, është marrë në paraburgim. Ndërkohë, policia ka mbyllur përkohësisht segmentin rrugor për të kryer veprimet hetimore dhe për të garantuar sigurinë e trafikut.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...