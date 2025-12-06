Hyn në market nga frika, pastaj ikën me vrap në rrugë. Del video se si burri shqiptar ndjek dhe qëllon me mjet mprehës ish gruan e tij

6 Dhjetor 2025
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi, ku një 50-vjeçare shqiptare u sulmua brutalisht me thikë nga ish-bashkëshorti i saj, 55-vjeçar, gjithashtu shqiptar, duke përfunduar në spital me plagë të rënda.
Sipas pamjeve të siguruara nga mediat lokale, gruaja tentoi të shpëtonte duke hyrë me vrap në një mini-market pranë banesës së saj. Përpjekjet e saj dështuan, pasi agresori e ndoqi dhe e goditi me thikë në fytyrë dhe kokë. Banorët tentuan të ndërhynin, por 50-vjeçarja ra përtokë, duke mbetur e gjakosur në rrugë.
Punonjësi i mini-marketit rrëfeu për mediat: “Qëndronte e mbyllur brenda. Ai hyri nga dritarja dhe e ndoqi pas rafteve. U përpoqa ta ndihmoja, por ai e shtyu dhe e ndoqi jashtë. Më pas dëgjova britma.”
Fqinjët konfirmuan se pas ndërhyrjes së shpejtë të ambulancës dhe policisë, gruaja u transportua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, ajo ka humbur 25% të shikimit në njërin sy dhe ka pësuar dëmtime serioze në fytyrë.
Policia arrestoi sulmuesin, në çantën e të cilit u gjetën thika, bisturi dhe një kaçavidë. Gjatë marrjes në pyetje, ai nuk ka folur, ndërsa një dëshmitar raportoi se kur u pyet për veprimin e tij, agresori u përgjigj: “Bëra atë që doja të bëja, e bëra.”
Mediat greke raportojnë se 55-vjeçari kishte hyrë në Greqi nga Shqipëria më 1 dhjetor dhe nuk njihte zonën. Ai kishte pyetur banorët për shtëpinë e ish-gruas, duke pretenduar se ishte “vëllai i saj”, dhe më pas shkoi në banesën ku gruaja jetonte me partnerin e saj të ri, duke shkaktuar konfliktin fatal.
