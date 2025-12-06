‘E mora nga rruga se donin ta vrisnin, ai kafshoi fëmijën tim’. Flet babai i foshnjës 18 muajsh që ndërroi jetë nga pitulli

6 Dhjetor, 2025
Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Zakynthos, ku një foshnje shqiptar 18 muajsh u sulmua për vdekje nga një qen pitbull.
Babai i të miturit tregoi se qenin e kishte gjetur në rrugë dhe e kishte marrë në shtëpi, duke u kujdesur për të. Natën që ndodhi ngjarja, çifti që kanë dhe dy fëmijë të tjerë, sapo ishte kthyer në shtëpi kur i mituri i shpëtoi vëmendjes së prindërve dhe iu afrua qenit.
“Vajza ime më thirri dhe unë vrapova shpejt, kjo është e gjitha që mbaj mend. Djali im i vogël iku. Qeni ishte endacak, e kishin lëshuar dhe e morëm sepse njerëzit në fshat bërtisnin për ta vrarë. E mora që të kishte një vend për të qëndruar dhe hëngri fëmijën tim”, tha babai i djalit me zërin që i dridhej.
Prindërit e fëmijës e çuan atë në Spitalin e Përgjithshëm të Zakynthos, ku mjekët luftuan për ta sjellë në jetë, por për fat të keq nuk ia dolën dot. Autoritetet kompetente janë mobilizuar për të hetuar rrethanat e sulmit, ndërsa prindërit po mbahen në paraburgim.
