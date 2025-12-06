Fundi i bum-it të pasurive të patundshme në Dubai? Shumë ndërtime, pak blerje

Dubai, dikur simbol global i ambicies arkitekturore dhe ndërtimore, po përballet me një treg pasurish të patundshme në pjekuri. Grataçelat spektakolare, ishujt artificialë dhe zhvillimet e pafundme që kanë karakterizuar qytetin gjatë dy dekadave të fundit tani tregojnë shenja të mbifurnizimit dhe normalizimit.
Në lagjet luksoze si Jumeirah Village Circle (JVC), ndërtesat e reja qëndrojnë bosh dhe qiratë po bien për herë të parë pas viteve të rritjes së papërmbajtshme. Sipas ekspertëve, oferta e banesave — mbi 120,000 njësi të reja në vit — po tejkalon rritjen demografike prej rreth 5% në vit, duke krijuar një tension mes furnizimit dhe kërkesës.
Analistët e Fitch Ratings parashikojnë një korrigjim të çmimeve deri në 15% deri në fund të vitit 2026, duke e parë këtë si një ngadalësim të pritshëm, jo si një krisje të papritur. Rritja e çmimeve, e nxitur nga blerës të pasur nga Rusia, India, Kina dhe Evropa, tashmë po lë vend për një treg më të matur dhe të qëndrueshëm.
Arkitektët dhe zhvilluesit po adaptohen me realitetin e ri: projektet ekstravagante po zëvendësohen nga banesa me përdorim të përzier, komplekse të gjelbra dhe efikasitet energjetik. JVC përfaqëson këtë tranzicion — një lagje dikur e promovuar si destinacion ideal për familjet dhe profesionistët e rinj, ku mijëra apartamente mbeten të pashitura dhe rrugët duken si një model urban më shumë sesa një qytet i gjallë.
Edhe pse aktiviteti mbetet i lartë, përbërja ka ndryshuar. Shitjet tani drejtohen kryesisht te klasa e pasur dhe investitorët e huaj të lartë, ndërsa apartamentet e mesme mbeten të panjohura. Dubai po transformohet në një qytet me dy shpejtësi: një parajsë për të pasurit dhe një treg i mbushur me oferta të pashitura për të tjerët.
Ky zhvillim nënvizon një ndryshim të madh filozofik: nga një qytet i ndërtuar mbi fantazi dhe spektakël, Dubai po kalon drejt një modeli më të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm, ku sfida e qëndrueshmërisë, infrastruktura e gjelbër dhe menaxhimi i burimeve natyrore po bëhen prioritete.
Investitorët dhe arkitektët e qytetit duhet të adaptohen me një treg të matur, duke pranuar se “festa e pasurive të patundshme ka mbaruar” dhe se Dubai tashmë po hyn në një epokë të re të përgjegjësisë dhe balancës strategjike.
