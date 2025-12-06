Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Si rrallë-herë mjergulla e dendur mbulon krejtësisht Elbasanin
Transmetuar më 06-12-2025, 22:01

Një fenomen i rrallë meteorologjik ka mbuluar qytetin e Elbasanit me mjegull të dendur, duke ulur ndjeshëm dukshmërinë dhe krijuar kushte të rrezikshme për drejtuesit e mjeteve. Mjegulla është kaq e trashë në disa zona, saqë njerëzit dhe makinat disa metra larg janë pothuajse të padallueshëm.

Dritat e qytetit janë të errësuara, duke bërë të dukshme vetëm ato që ndodhen shumë afër. Autoritetet raportojnë se edhe rrugët kombëtare përreth janë të mbuluara nga mjegulla.

Drejtuesit e mjeteve këshillohen të ekzagjerojnë kujdesin, të ngadalësojnë shpejtësinë dhe të ndezin dritat e mjegullës gjatë udhëtimit, si në rrugët urbane, ashtu edhe në ato ndërqytetase.

Parashikohet që mjegulla të vazhdojë gjatë pjesës së parë të ditës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

