Edhe Edi Paloka ka kritika: Në disa raste Berisha s’më ka dëgjuar. Këto janë ndryshimet që ka nevojë PD?

Tiranë- Demokrati Edi Paloka ishte i ftuar në emisionin "Kjo Javë" ku deklaroi se shpeshherë nuk është dëgjuar brenda Partisë Demokratike, duke iu referuar edhe Sali Berishës.
Sa i përket zgjedhjeve, Edi Paloka theksoi se është për lista të hapura ndërsa shtoi se kjo do të ishte një zgjidhje për Partinë Demokratike dhe opozitën.
"Kam propozuar gjithmonë në PD. Jo gjithmonë jam dëgjuar. Do ishte mirë të isha dëgjuar për disa raste, edhe me doktorin. Unë kam qenë për lista të hapura. S’do i jepte Rama kurrë. Listat e hapura do të ishin një zgjidhje për PD dhe opozitën. Kam kundërshtuar votën e emigrantëve.
U morën shumë media me atë djalin që foli me Berishën. Ai ia përplasi qeverisë, që të jesh në opozitë je armik për qeverinë. Nëse kemi qenë me një sistem tjetër në PD, ndoshta duhet të kthehemi në parti elektorale.
Jo thjesht se Edi Paloka është themelues, por mund të jetë lodhur. Ka të tjerë që kanë shumë dëshirë që të ingranohen për zgjedhjet.
Kishte disa qytete ku nuk gjenim dot numërues. Në rastet kur nuk jemi në kushte të mira, mblidhet këshilli. Dje dhe pardje u nxor dhe një skicë ku do të mbahet analiza.
Unë i di problemet brenda PD-së. Për strukturën, riorganizimin e saj. Ne duhet të ndryshojmë mënyrën e sjelljes brenda vetes dhe karshi Ramës. Nuk mund të vazhdojmë të sillemi me Ramën si parti finlandeze. Ai është kreu i një narko-shteti, një diktator”, tha Paloka.
Paloka ka pranuar se situata brenda Partisë Demokratike nuk është pozitive.
Paloka më tej tha se ka zhvillime të rëndësishme në favor të PD dhe opozitës.
Deputeti theksoi se linja ndërkombëtare, që deri sot mendohej se Rama e kishte ‘futur në thes’ nuk është siç duhet.
“Nuk mund të them që brenda PD është në një situatë shumë pozitive, por situata politike ka një zhvillim në favor të PD dhe opozitës. Vetëm dje organizata më e fuqishme e partive të qendrës së djathtë, ka nxjerrë një rezolutë që është tërësisht në favor të opozitës shqiptare, dënon me ashpërsinë më të madhe narkoshtetin dhe zgjedhjet e grabitura. Gjithçka pra që opozita ka ngritur si shqetësime këto kohë. Ky nuk është hapi i parë, por as i fundit. Vërtetë Rama ka futur disa në thes me metodat e tij, por s’mund t’i fusë të gjithë”, tha ai.
