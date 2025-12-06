Nuk ndalen fermerët grekë/ Bllokada të reja në Maqedoni, Thesali, Epir. Rrugët dhe doganat janë paralizuar

6 Dhjetor, 20250
GREQI- Protestat e fermerëve janë në prag të përshkallëzimit, me bllokadat që intensifikohen çdo ditë dhe përhapen në pikat kritike në rrjetin rrugor kombëtar dhe provincial, në dogana, porte dhe madje edhe në aeroporte. Mijëra traktorë janë rreshtuar tashmë nga Maqedonia dhe Thesalia në Epir, Greqinë Qendrore dhe ishuj, ndërsa fermerët dhe blegtorët po marrin përsipër forma të reja dinamike të presionit, duke kërkuar zgjidhje thelbësore dhe përmbushje të menjëhershme të kërkesave të tyre.
Në të njëjtën kohë, po krijohen bllokada të reja në kryqëzime kyçe, me fermerët që deklarojnë vendosmërinë e tyre për të vazhduar dhe zgjeruar veprimet e tyre, ndërsa si Kryeministri ashtu edhe zyrtarët qeveritarë deklarojnë veten të hapur për dialog. Me asamble të përgjithshme të përditshme në blloqe, ata përcaktojnë rrjedhën e veprimeve, duke shqyrtuar zgjerimin e mobilizimeve dhe miratimin e formave të reja të protestës, me vendime që merren kolektivisht, me qëllim, siç thonë ata, të shprehin qartë kërkesat dhe situatën e botës rurale.
Kërkesat e tyre përfshijnë pagesën e menjëhershme të të gjitha subvencioneve dhe kompensimeve të duhura, çmime minimale të garantuara që do të mbulojnë koston aktuale të prodhimit, një ulje të kostove të prodhimit, me naftë pa taksa në pompë dhe një limit prej 7 cent/Kwh për energjinë elektrike rurale, si dhe një ndryshim rrënjësor në rregulloren ELGA, në mënyrë që të kompensojë 100% të prodhimit dhe kapitalit kundër të gjitha rreziqeve.
Javën e ardhshme, të gjithë sytë do të jenë te takimi i Komitetit Panhelenik, me qëllim sigurimin e koordinimit mbarëkombëtar të të gjitha bllokadave dhe protestave.
Maqedoni: Bllokada të reja në Derveni Lagada dhe Siatista
Bllokadat bujqësore që janë vendosur në pika kyçe në Maqedoninë Qendrore dhe Perëndimore, pavarësisht motit të keq që ka goditur shumë zona të vendit, po zgjerohen. Prodhuesit nga komuna e Lagkadës pritet të krijojnë sot një bllokadë të re në kryqëzimin e Dervenit, në kryqëzimin e Rrugës së vjetër Kombëtare Selanik-Kavalë me arterie të tjera të rëndësishme rrugore, përfshirë atë që të çon në Nea Santa Kilkis.
Ky është bllokada e 4-t bujqësore dhe blegtorale në afërsi të Selanikut, e cila plotëson bllokadat në semaforët e gjelbër, në kryqëzimin e Kalcedonës dhe në kryqëzimin e Malgarës. Më konkretisht, në Malgara, trafiku për në Athinë mbetet i mbyllur që nga e hëna, ndërsa trafiku për në Selanik hapet dhe mbyllet çdo ditë. Në Halkidon, qasja në rrugën e vjetër kombëtare Selanik-Edesa hapet dhe mbyllet çdo ditë.
Te Dritat e Gjelbra, qasja nga Bulevardi i Shkollës Bujqësore në Aeroportin “Maqedonia” është ndërprerë, gjë që është e mundur nëpërmjet kryqëzimit të Thermit ose Rrugës Kombëtare Selanik-Moudanion. Në Imathia, trafiku drejt Verias, në Autostradën Egnatia, është bllokuar nga fermerët nga Aleksandria të cilët kanë ngritur një bllokadë në kryqëzimin e Niselio-s. Gjithashtu ka një bllokadë në kryqëzimin e Kouloura-s, por pa asnjë mbyllje.
Postblloqe janë vendosur gjithashtu në kryqëzimin e Gypsochorit Pella në rrugën kombëtare Selanik – Edesa dhe në vendndodhjen “Alysida”, në kryqëzimin e Drosia Pella. Në Kozan, sot po krijohet një bllokadë e re në kryqëzimin e Siatistës, në Autostradën Egnatia, ku kanë hyrë tashmë fermerë me traktorë nga Grevena, Kosturi, Voio dhe Kozani, Eordeia dhe Follorina. Pika e takimit pas orës 12:00 është kryqëzimi i Autostradës Egnatia në Bara Siatistas. Autostrada Egnatia pritet të mbyllet në të dyja drejtimet. Trafiku do të lejohet nga rrugët anësore.
Në Pieria, ka një bllokadë nga fermerët në hyrje të Aeginit, me fermerë që kryejnë bllokada simbolike në rrugën e vjetër kombëtare Selanik-Katerini. Fermerët dhe blegtorët nga prefektura e Serresit kanë bllokuar për një kohë të pacaktuar trafikun në kryqëzimin e Kerdyllisë në Autostradën Egnatia, Kerdylli – Serres, në të dy rrymat e trafikut.
Dogana: Promahonas mbyllet për një orë – Zyra doganore e Exochi do të mbyllet për katër orë pasdite
Bllokime për fermerët janë ngritur gjithashtu në zyrat doganore të Kipi, Exochi, Promachona, Evzoni, Niki, si dhe në kryqëzimin e Kalpaki që të çon në Zyrën Doganore të Kakkavisë. Vetëm kalimi i kamionëve është i ndaluar për disa orë ose për një kohë të pacaktuar në varësi të vendimeve të fermerëve në secilin vend. Bllokimet e tyre përforcohen çdo ditë. Normalisht, kalimi i kamionëve që transportojnë produkte dhe automjete greke kryhet në raste emergjence.
Sot, fermerët vendosën të mbyllin stacionin kufitar të Promachonas për të gjitha automjetet për një orë. Kjo do të bëhet për të mirëpritur shoferët e kamionëve publikë që po vijnë në Promachonas për të mbështetur luftën e tyre. Pak më parë, sindikatat, sindikatat dhe organizatat e Prefekturës së Serres mbërritën në Promachonas për t’u bashkuar, siç thanë ata, zërat e tyre me ato të fermerëve dhe blegtorëve.
Shoferët e taksive dhe kamionëve iu bashkuan sot bllokadës së fermerëve, blegtorëve dhe bletarëve në Promachonas. Shoferët e taksive mbërritën nga qyteti i Serres në stacionin kufitar me automjete motorike, duke dashur të shprehin mbështetjen e tyre për luftën e fermerëve. Brenda një kohe të shkurtër, shoferët e kamionëve publikë do të mbërrijnë në Promachonas, duke mbështetur mobilizimin e fermerëve.
Presidenti i shoqatës së pronarëve të taksive të Prefekturës Serres, Yannis Bellas, duke folur për ERT Serres, tha se prania e tyre në Promachonas është për të deklaruar mbështetjen e tyre për sektorin primar dhe luftën e drejtë të fermerëve dhe blegtorëve. Thesalia: Vendime për përshkallëzim
Në një takim pan-thesalian, fermerët vendosën të ashpërsojnë qëndrimin e tyre nga e hëna me bllokada doganore dhe një mobilizim të madh që synon bllokimin e portit të Volosit, i cili ka shumë të ngjarë të ndodhë në mesjavë ose të mërkurën ose të enjten. Vendimet përfundimtare do të merren të dielën. Autostrada Kombëtare Athinë-Selanik mbetet e mbyllur në kryqëzimin e Nikaias në Larisa, ku ndodhen 4,000 traktorë. Pavarësisht kushteve të vështira të motit, ekipet e rojeve mbeten pranë traktorëve të tyre të rreshtuar.
Blloku pritet të mblidhet të dielën dhe të marrë vendime për hapat e tij të mëtejshëm. Në fakt, një përshkallëzim i mobilizimeve pritet nga e hëna e ardhshme, që ndoshta do të përfshijë mbylljen simbolike të rrugëve anësore. Në autostradën E65 pranë Karditës, ku trafiku është gjithashtu i madh, traktorë të rinj pritet të mbërrijnë sot, të shtunën, më 6 dhjetor. Disa kilometra më poshtë është bllokada e ngritur nga fermerët e Trikalës në rrugën me pagesë të Longos. Përafërsisht 200 traktorë nga zona e Almyros dhe Bashkia e Rigas Feraios u nisën këtë mëngjes drejt kryqëzimit të Mikrotheve dhe bllokuan Rrugën Kombëtare, duke djegur kashtë.
Kontinenti
Mobilizimet bujqësore janë në kulmin e tyre në të gjitha prefekturat e Epirit, me fermerët, blegtorët dhe bletarët që po intensifikojnë presionin e tyre për të adresuar problemet serioze që prekin sektorin primar. Në Arta, fermerët do të bllokojnë urën e qytetit të dielën në mesditë, duke rreshtuar traktorët dhe makineritë bujqësore, pas një thirrjeje nga Federata e Shoqatave Bujqësore. Në bllokadën e dytë bujqësore të Epirit, në Louros të Prevezës, traktorët po përforcohen, ndërsa trafiku po zhvillohet nëpërmjet rrugëve anashkaluese.
Në Janinë, fermerët vazhdojnë demonstratat e tyre në Kalpaki, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme për problemet që, siç thonë ata, kërcënojnë qëndrueshmërinë e prodhimit. Të shtunën, rruga do të mbyllet nga ora 19:00 deri në 22:00, ndërsa të dielën në orën 11:00 është planifikuar një tubim në Lapsista dhe një marshim drejt aeroportit të Janinës. Atje, në orën 12:30, do të mbahet një takim me pjesëmarrjen e organeve të prefekturës.
Në Thesproti, të premten u mbajt një takim i fermerëve, blegtorëve dhe bletarëve, ku u vendos të merrnin pjesë në demonstrata, veçanërisht pas përmbytjeve të fundit që shkaktuan dëme të mëdha në agrume dhe të mbjella. Të enjten në orën 11:00 do të ketë një tubim në stadiumin e Igumenicës dhe një marshim me traktorë drejt portit, ku tradicionalisht formohet bllokada e prefekturës.
Greqia Qendrore
Fermerët e Beotisë i morën traktorët e tyre në autostradën PATHE pranë Tebës, ndërsa gjatë fundjavës pritet të ketë bllokada në Greqinë Qendrore dhe në Kastro. Qindra traktorë nga çdo pikë e Fthiotidës bllokuan një pikë kyçe të rrugës kombëtare Athinë-Lamia, në kulmin e Bralos. Pasoja e bllokimit është ndërprerja e trafikut në të dyja anët e rrugës Athinë-Lamia, nga Lamia në Amfisa dhe nga Amfisa në Rio Antirio. Rruga e vjetër kombëtare Athinë-Lamia është gjithashtu e mbyllur. Është mbyllur edhe autostrada E-65.
Tre blloqe në Akai – Forcat nga Etolia dhe Akarnania bashkohen sot
Në Akai ka tre bllokada, në kryqëzimin e Kato Akaisë nga fermerët e Akaisë Perëndimore, në kryqëzimin e Selinountës nga fermerët e Aegialeisë dhe bllokada në Kourlambas nga fermerët e Erymanthos. Sot, lëvizjes iu bashkuan edhe fermerët e Aitoloakarnanisë me një bllokadë në kryqëzimin e Angelokastros në Autostradën Jonike, te pika e pagesës, si dhe fermerët e Vonicës, të cilët pritet të lëvizin drejt pikës së pagesës së Aktionit.
Mobilizime në Lesbos: Bllokim i portit të hënën
Përshkallëzimi i protestave u vendos vonë mbrëmë nga Asambleja e Përgjithshme e bllokadës së Larsos, pas protestës së madhe të mbajtur dje nga fermerë, qytetarë dhe organizata të cilët, pavarësisht kushteve të vështira në shi, shkuan në bllokadë nga e gjithë ishulli. U vendos që protestat të vazhdojnë të hënën me bllokim të portit të Mytilene. Do të ketë dy para-mbledhje me traktorë dhe mjete bujqësore. Nga pjesa verilindore e ishullit, fermerët do të mblidhen në fabrikën PPC dhe nga pjesa qendrore dhe jugperëndimore në kryqëzimin e Larsos.
Para-mbledhjet do të zhvillohen në orën 12 të mesditës të hënën dhe do të fillojë një marshim i motorizuar drejt portit. Fermerët “i dërgojnë një mesazh qeverisë se fshatarësia e ishullit është e vendosur të qëndrojë në vendin e saj, në punën e saj, në mënyrë që të mund të prodhojë produkte të lira dhe cilësore për të ushqyer njerëzit, por edhe për të qenë në gjendje të jetojnë me dinjitet”.
Kreta gjithashtu në betejë të hënën
Fillimi i mobilizimeve, të hënën e ardhshme, më 12 tetor, është njoftuar në Kretë, me blegtorët dhe fermerët që duken të vendosur të vazhdojnë me bllokimin e porteve dhe aeroporteve të ishullit
