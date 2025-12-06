Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Zall Bastar, 4 persona të lënduar
Transmetuar më 06-12-2025, 19:08

TIRANË- Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në zonën e Zall Bastarit. Mësohet se në aksident janë përfshirë dy makina, të cilat janë përplasur me njëra-tjetrën.

Nga aksidenti dyshohet se kanë mbetur të lënduar 4 persona. Ndërkohë që shkaku i aksidentit ende nuk dihet se cili është.

