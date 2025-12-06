Aksident i rëndë në Zall Bastar, 4 persona të lënduar

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 06-12-2025, 19:08
TIRANË- Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në zonën e Zall Bastarit. Mësohet se në aksident janë përfshirë dy makina, të cilat janë përplasur me njëra-tjetrën.
Nga aksidenti dyshohet se kanë mbetur të lënduar 4 persona. Ndërkohë që shkaku i aksidentit ende nuk dihet se cili është.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd