Makina me pajisje të dyshuara përgjimi në Portin e Durrësit – Dy zyrtarë të Guardia di Finanza dhe një shtetas tjetër italian mbërritën mbrëmë me traget

Durrës – 6 Dhjetor 2025 Detaje të reja kanë dalë në dritë lidhur me ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e kaluar në Portin e Durrësit, ku autoritetet shqiptare bllokuan një automjet brenda të cilit u gjetën pajisje që dyshohet se mund të shërbenin për përgjime.
Trageti me të cilin udhëtonin shtetasit italianë mbërriti në port rreth orës 23:00, ndërsa ishte planifikuar të kthehej sërish drejt Italisë në orën 07:00 të mëngjesit.
Kush ishin personat e ndaluar?
Sipas burimeve zyrtare, nga verifikimet e kryera rezultoi se:
Dy prej personave ishin zyrtarë të Guardia di Finanza,
ndërsa i treti ishte një shtetas italian pa funksion zyrtar.
Të tre u shoqëruan për në ambjentet e policisë portuale ku u morën në pyetje për praninë e pajisjeve dhe qëllimin e vizitës së tyre në Shqipëri.
Çfarë po hetohet?
Autoritetet shqiptare ende nuk kanë konfirmuar nëse pajisjet e gjetura kanë qenë funksionale apo nëse janë përdorur për ndonjë lloj përgjimi gjatë kohës së qëndrimit në territorin shqiptar. Pajisjet janë sekuestruar dhe do t’i nënshtrohen ekspertizës.
Pas marrjes në pyetje, tre shtetasit italianë janë lejuar të kthehen në Itali me të njëjtin itinerar.
Çështja mbetet e hapur
Për momentin, institucionet shqiptare nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare të plotë mbi natyrën e pajisjeve, qëllimin e udhëtimit apo motivet e pranisë së tyre në port. Hetimet vijojnë në bashkëpunim me autoritetet italiane.
