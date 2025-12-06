Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
I postoi në instagram foto një djali, e pëson vajza
Transmetuar më 06-12-2025, 16:10

Një 27-vjeçare ka përfunduar në telashe me policin, pasi akuzohet se ka postuar foto të një të riu dhe familjarëve të tij, me mbishkrime denigruese.

Bëhet fjalë për shtetasen me inicialet K.N.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen K. N., 27 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi kallëzon shtetasi A. Dh. se 27-vjeçarja ka postuar në rrjetin social Instagram foto të tij dhe familjarëve të tij, me mbishkrime denigruese.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...