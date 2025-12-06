I postoi në instagram foto një djali, e pëson vajza

Një 27-vjeçare ka përfunduar në telashe me policin, pasi akuzohet se ka postuar foto të një të riu dhe familjarëve të tij, me mbishkrime denigruese.
Bëhet fjalë për shtetasen me inicialet K.N.
Njoftimi i policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen K. N., 27 vjeçe, banuese në Tiranë, pasi kallëzon shtetasi A. Dh. se 27-vjeçarja ka postuar në rrjetin social Instagram foto të tij dhe familjarëve të tij, me mbishkrime denigruese.
