E mitura që denoncoi rrjetin e trafikimit në Selanik rrëfen makthin e përjetuar: “Më mbanin e izoluar dhe më detyronin të punoja për ta”

Tre persona, të dyshuar si pjesë e një rrjeti shfrytëzimi të vajzave të mitura nga Bullgaria dhe Rumania, janë lënë në burg me vendim të Gjykatës së Selanikut, pas denoncimit tronditës të një 17-vjeçareje bullgare që arriti të shpëtojë nga apartamenti ku mbahej e izoluar.
Si nisi historia që përfundoi në trafikim
E mitura ka dëshmuar se prej një periudhe të vështirë personale në atdheun e saj, ra pre e një mashtrimi nga një shtetas bullgar 12 vite më i madh se ajo, me të cilin kishte krijuar një lidhje romantike. Ai e kishte bindur të udhëtonin drejt Italisë dhe më pas Greqisë, me premtimin se do të gjente punë të mirë për të.
Sipas dëshmisë, në udhëtim drejt Greqisë ai i zbuloi se puna që do të bënte kishte të bënte me shfrytëzimin e saj, dhe pas kundërshtimit të saj, e ka kërcënuar dhe ushtruar dhunë për ta detyruar të vazhdonte rrugën.
Izolimi në Selanik dhe roli i gruas shqiptare
Me mbërritjen në Greqi, e mitura është dërguar nga i dashuri i saj në një apartament në Selanik, ku jetonte një grua shqiptarë rreth 30 vjeçe. Ajo ka treguar se në këtë banesë kontrollohej çdo lëvizje e saj dhe se dy persona të tjerë organizonin shfrytëzimin e saj ekonomik.
E mitura tregon se:
mbahej e izoluar në apartament,
nuk kishte mundësi të kontaktonte me familjen,
dhe çdo aktivitet i saj kontrollohej nga të rriturit që administronin rrjetin.
Në një moment, rreth trafiku i komunikoi se do ta dërgonin në Gjermani për ta shfrytëzuar sërish.
Arratisja dhe denoncimi
E frikësuar dhe pa asnjë mbështetje, vajza arriti të ikte gjatë natës duke thyer qepenin e banesës ku mbahej e mbyllur. Ajo shkoi drejtpërdrejt në policinë e Selanikut, ku kërkoi mbrojtje dhe tregoi gjithçka që kishte përjetuar.
Autoritetet greke nisën menjëherë hetimet dhe lokalizuan tre subjektet kryesore të rrjetit, të cilët tashmë ndodhen në paraburgim. Në apartament u gjet edhe një vajzë tjetër rumune, e cila gjithashtu dyshohet të jetë viktimë e të njëjtit grup. Hetimet vazhdojnë
Policia greke po bashkëpunon me autoritetet bullgare dhe rumune për të identifikuar lidhjet e tjera të rrjetit, si dhe për të verifikuar nëse ka persona të tjerë të përfshirë ose viktima të tjera.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd