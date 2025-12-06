Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dyshohet si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla, Gjykata lë në burg Nevzat Spahon
Transmetuar më 06-12-2025, 14:27

Elbasan – 6 Dhjetor 2025

Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për 29-vjeçarin nga Prrenjasi, Nevzat Spaho, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në vrasjen e biznesmenit Mondi Mëhalla (i njohur edhe si Edmond Hyka), ngjarje e ndodhur mbrëmjen e 30 nëntorit në qytetin e Elbasanit.

Vendimi u dha nga gjyqtari Elis Dine, i cili pranoi kërkesën e prokurorit Gjergji Ceka, duke argumentuar se ndaj Spahos ekzistojnë dyshime të forta dhe rrezikshmëri e lartë shoqërore. Spaho njihej më parë nga policia si person me precedent penal. Makina e djegur që çoi tek Spaho

Edhe pse lidhjet mes Spahos dhe biznesmenit ende nuk janë sqaruar plotësisht, autoritetet dyshojnë për përfshirjen e tij pasi në gjurmët e hetimit çoi automjeti që u përdor nga autori i vrasjes dhe që më pas u gjet i djegur në zonën e Mirakës, Librazhd.

Të tjerë të arrestuar në kuadër të hetimit

Për të njëjtën ngjarje, gjykata ka lënë më herët në burg edhe:

Xhino Ago, ortak dhe bashkëpunëtor i biznesmenit Mëhalla, i dyshuar gjithashtu për bashkëpunim në krim;

Kujtim Pisha, 52 vjeç, roje pranë objektit ku u krye atentati, i akuzuar për moskallëzim të krimit.

Pavarësisht dëshmive të familjarëve të Mëhallës, të cilët pretenduan se marrëdhëniet mes tij dhe ortakut Xhino Ago kanë qenë shumë të mira, gjykata nuk i ka konsideruar bindëse për ndryshimin e masës së sigurisë. Atentati ndaj biznesmenit

Mondi Mëhalla u ekzekutua me tre plumba në kokë, mbrëmjen e 30 dhjetorit, ndërsa ndodhej pranë objektit të biznesit të tij. Pamjet e kamerave të sigurisë treguan se ekzekutimi u krye nga një person i vetëm, i cili më pas u largua me një automjet tip “Audi” drejt zonës së Librazhdit.

Vijojnë kërkimet për dy bashkëpunëtorë të tjerë

Policia njofton se po vijon puna për kapjen e dy personave të shpallur në kërkim, të cilët dyshohet të kenë luajtur rol ndihmës në organizimin ose ekzekutimin e atentatit.

