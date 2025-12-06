Dhimbje dhe lot/ Përcillet për në banesën e fundit 15-vjeçari Boba

Durrës — Me dhimbje të thellë, familja dhe komuniteti i Durrësit përcollën sot për në banesën e fundit 15-vjeçarin E. Boba, i cili humbi jetën pas disa ditësh në spital, si pasojë e një konflikti mes të miturve që u regjistrua pranë një shkolle 9-vjeçare në qytet.
Sipas informacioneve të bëra të ditura nga burime mjekësore dhe hetimore, i mituri u dërgua fillimisht në spitalin rajonal të Durrësit në gjendje të rëndë, ndërsa më pas u transferua në Tiranë për trajtim të specializuar. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, gjendja e tij nuk u përmirësua dhe ai ndërroi jetë disa ditë pas ngjarjes.
Si ndodhi konflikti
Paraprakisht mësohet se ngjarja kishte nisur nga një debat mes Erjonit dhe një bashkëmoshatari, i cili më pas degjeneroi në përplasje fizike. Hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht dinamikën e incidentit dhe përgjegjësitë ligjore.
Adoleshenti që dyshohet të jetë përfshirë në konflikt është shoqëruar nga policia, ndërsa grupi hetimor po punon për të dokumentuar plotësisht ngjarjen, duke marrë dëshmi nga të pranishmit dhe duke analizuar provat në vendngjarje. Reagimet e komunitetit
Ngjarja ka shkaktuar tronditje të madhe te prindërit, bashkëmoshatarët dhe stafi arsimor. Në shkollën ku vijonte mësimet i riu, nxënësit lanë mesazhe të dhimbshme dhe shprehën shqetësimin për konfliktet mes të miturve, që shpesh nisin nga debate të kota dhe marrin përmasa tragjike.
Familjarët e tij, të shokuar nga humbja e parakohshme, kërkojnë që drejtësia të zbardhë plotësisht rrethanat dhe institucionet të marrin masa parandalimi për raste të tilla. Ceremonia mortore
Ardhja e sotme e trupit në banesën e fundit në qytetin e origjinës u prit me hidhërim nga qindra të afërm, miq dhe bashkëmoshatarë që i dhanë lamtumirën adoleshentit.
