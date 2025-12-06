I riu lë të dashurën të ngrijë nga i ftohti në mal

Një alpinist akuzohet se e braktisi të dashurën e tij duke e lënë atë pranë majës së njërit prej maleve më të larta të Austrisë natën në kushte arktike. Burri, 36 vjeç, akuzohet për vrasje të paqëllimshme për vdekjen tragjike të të dashurës së tij, të cilën e la “të pambrojtur, të rraskapitur dhe hipotermike” pranë majës së malit të ashpër Grossglockner 12,460 metra të lartë.
Gruaja 33-vjeçare, e cila ishte e re në ngjitjen në lartësi të mëdha, vdiq vetëm 150 metra nga maja pasi u braktis në mot të ashpër për gjashtë orë e gjysmë. Avokati i të akuzuarit tha se klienti i tij ishte “shumë i penduar” dhe vdekja ishte “një aksident tragjik dhe fatal”.
36-vjeçari akuzohet për vrasje të paqëllimshme nga neglizhenca e rëndë dhe përballet me deri në tre vjet burg. Çifti përballoi erëra deri në 74 km/orë dhe temperatura polare që ndiheshin si minus 20 gradë Celsius. Megjithatë, gruaja u përpoq të ngjitej për herë të fundit në majë me pajisje që ekspertët i quajtën të papërshtatshme, çizme të buta dëbore dhe një splitboard, një lloj snowboard-i që mund të ndahet në ski.
Prokurorët thonë se çifti filloi ngjitjen rreth dy orë me vonesë dhe nuk kishte me vete një pajisje të duhur emergjence. Hetuesit thonë se burri e injoroi mungesën e përvojës së partneres së tij dhe duhej të ishte kthyer shumë kohë para se të binte errësira.
Ai akuzohet gjithashtu se nuk i telefonoi shërbimet e urgjencës para se të binte muzgu. Ai dyshohet se qëndroi i heshtur edhe kur një helikopter policie fluturoi sipër tij në orën 22:50. Oficerët më në fund arritën ta kontaktonin në orën 00:35 të mëngjesit.
Një alarm shpëtimi nuk u dërgua prej tij deri në orën 3:30 të mëngjesit. Erërat e forta penguan më tej një shpëtim me helikopter në agim dhe kur ekipet malore arritën te gruaja, pak pas orës 10 të mëngjesit, ajo ishte tashmë e vdekur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd