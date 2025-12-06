Ndërron jetë i burgosuri në burgun e Shkodrës i dënuari me 25 vite burg (EMRI)

TIRANË- Një i bugosur që vuante dënimin në në një burg të sigurisë së lartë në Shkodër, ka humbur jetën. Bëhet fjalë për Shpëtim Çelikun, i cili vuante dënimin me 25 vite burg për masakrimin e bashkëshortes së tij shtatzënë. Çeliku ka ndërruar jetë në QSUT, pasi ai kishte shfaqur probleme shëndetësore më 15 tetor dhe ishte transferuar në spitalin e burgjeve nga IEPV Shkodër.
Më pas është transferuar në QSUT për trajtim të specializuar për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, por ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm (6 Dhjetor) rreth orës 08:10 në Reanimacionin Qendror. Gjithashtu nga dënimi i tij kishin mbetur për të vuajtur edhe 8 vite e 5 muaj.
Njoftimi i drejtorisë së burgjeve:
Shtetasi Shpëtim Çeliku, i cili vuante dënimin në një burg të sigurisë së lartë, ka ndërruar jetë rreth orës 08:10 në Reanimacionin Qendror të QSUNT, ku ishte dërguar për trajtim të specializuar për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore.
Vdekja ka ardhur si pasojë e arrestit kardiorespirator. Çeliku, banues në Vlorë, ishte dënuar me 25 vite burg nga Gjykata e Rrethit Vlorë për veprën penale “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese”, pasi ishte arrestuar më datë 09.12.2012. Nga dënimi i tij kishin mbetur për të vuajtur edhe 8 vite e 5 muaj. Më datë 15.10.2025 ai ishte transferuar në Spitalin e Burgjeve nga IEVP Shkodër, dhe më pas u dërgua në QSUNT, ku ndërroi jetë. Nga ana jonë janë duke u zbatuar procedurat me njoftimin e Prokurorisë, SHKBSB, Komisariatit të Policisë dhe familjarëve
