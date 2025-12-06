Çfarë thonë shenjat e zodiakut për sot, e shtunë 6 dhjetor 2025

Si do të jetë e shtuna jote? Çfarë tregon lëvizja e yjeve për shenjën tënde? Ky është horoskopi i ditës, e shtunë 6 dhjetor 2025 sipas astrologes Liza Petridi
Dashi
Dita nis me energji, me biseda të këndshme dhe lajme që të forcojnë psikologjikisht. Një person i afërt të ofron mbështetje dhe kjo përforcon një marrëdhënie të rëndësishme. Pjesa e dytë e ditës kërkon pak kujdes, sepse mund të mbivlerësosh situata ose të anashkalosh detaje. Mos e shtyj asgjë me forcë — lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm.
—
Demi
Kontaktet e tua sot janë pozitive dhe mund të marrësh një lajm të mirë ose një zgjidhje për një çështje të vjetër. Më vonë, shmang teprimin dhe dyshimet që të bëjnë të hezitosh. Fokusoju vetëm gjërave që të ofrojnë stabilitet dhe siguri.
—
Binjakët
Bisedat dhe negociatat japin rezultat. Është moment i mirë për të organizuar plane që lidhen me para ose punë. Kah fundi i ditës mund të dëshirosh “më shumë” se ç’duhet, duke humbur fokusin nga e tashmja. Puno me logjikë, jo me impuls.
—
Gaforrja
Kreativiteti dhe mënyra jote e komunikimit sot janë në nivel të lartë. Megjithatë, drejt mbrëmjes shmang të mbingarkosh programin ose të reagosh tepër ndaj tensioneve të vogla. Mos i shty gjërat me forcë — lëji të piqen vetë.
—
Luani
Dita nis me mendime të qarta dhe humor të mirë. Arrin të shohësh më qartë një çështje personale dhe kjo të lehtëson. Më vonë, kushtoji kujdes teprimeve dhe mos ngul këmbë në tema të vjetra. Mos lejo që tensioni i të tjerëve të të tërheqë.
—
Virgjëresha
Komunikimi rrjedh qetë dhe idetë e tua gjejnë mbështetje, duke sjellë mundësi të reja. Pasdite, megjithatë, ruaj masën: mos u angazho në më shumë nga sa mund të përballosh dhe mos këmbëngul në diçka që ndoshta duhet lënë mënjanë.
—
Peshorja
Detyrimet janë të shtuara, por komunikimi të ndihmon të sqarosh çështje dhe të marrësh vendime të sakta, sidomos profesionale. Më vonë, mos e mbivlerëso forcën tënde dhe mos e shty situatën me presion në punë.
—
Akrepi
Mëngjesi sjell ide të reja, mësim dhe kontakte të këndshme. Por kah mbrëmjes qëndro i kujdesshëm ndaj premtimeve që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Vlerëso gjithçka me qetësi para se të vendosësh.
—
Shigjetari
Bisedat të ndihmojnë të shohësh qartë një çështje afatgjatë. Më vonë, pritshmëritë e larta mund të të ngatërrojnë. Shmang veprimet e nxituara dhe qëndro me këmbë në tokë.
—
Bricjapi
Interesat e përbashkëta sjellin ngrohtësi në marrëdhëniet e tua dhe një çështje hyn në një fazë të re, më pozitive. Drejt fundit të ditës, megjithatë, ruaj qetësinë dhe mos e lejo nervozizmin nga vonesat të të ndikojë. Merr kohën tënde.
—
Ujori
Sot mund të zgjidhësh një çështje që të shqetësonte dhe të marrësh informacione të dobishme. Njerëzit rreth teje janë më bashkëpunues. Pasdite shmang premtimet e tepruara dhe përplasjet e synimeve. Mos prit që çdo gjë të ndodhë menjëherë.
—
Peshqit
Bisedat dhe kontaktet sot të sjellin ide të reja dhe mënyra të tjera të të menduarit. Më vonë, ruaj masën dhe mos u tërhiq nga fjalë të mëdha ose entuziazmi i të tjerëve. Qëndro te ajo që është reale dhe e dobishme për ty.
