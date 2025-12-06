SHBA – Ndeshja e Kupës së Italisë midis Lazios dhe Milanit shkaktoi disa polemika në lidhje me dhënien e goditjes nga këndi nga e cila lacialët shënuan golin e fitores.
Kjo polemikë, teorikisht, nuk duhet të lindë në Kupën e Botës 2026, duke pasur parasysh se FIFA planifikon të testojë VAR për goditjet nga këndi në turneun që do të luhet verën e ardhshme në SHBA, Meksikë dhe Kanada.
Edhe pse një propozim për të futur VAR-in për të kontrolluar dhënien e goditjeve nga këndi u refuzua në një takim të tetorit të Bordit Ndërkombëtar të Shoqatës së Futbollit (IFAB), FIFA – sipas BBC – po ecën përpara dhe planifikon ta provojë idenë në fazat e fundit të Kupës së Botës 2026 në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Dhe përdorimi i VAR-it për të vlerësuar goditjet nga këndi nuk do t’i ngadalësojë ndeshjet, është i bindur drejtori kryesor i arbitrazhit të FIFA-s, Pierluigi Collina.
"Kriteri kryesor është mungesa e vonesave. Me goditjet nga këndi, ka një vonesë fiziologjike sepse kur jepet një goditje nga këndi, normalisht prisni që të mbërrijnë dy mbrojtësit qendrorë", tha Collina gjatë një informimi në Uashington.
"Normalisht, sulmuesve u duhen 10-15 sekonda për t’u përgatitur. Në ato 10-15 sekonda, nëse goditja nga këndi jepet gabimisht, të gjithë kanë prova se është marrë një vendim i keq", shpjegoi ai.
Masat do të diskutohen më tej në takimin e ardhshëm të IFAB-it në janar. Në takimin e tetorit, IFAB ra dakord që VAR mund të zgjerohet për të mbuluar rastet e kartonave të dytë të verdhë të treguar gabimisht që çojnë në një karton të kuq.
