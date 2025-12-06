Mijëra traktorë fermerësh bllokojnë rrugët kombëtare dhe doganat në Greqi

GRQI- Me bllokada të shtuara në rrugët kryesore dhe doganat në të gjithë vendin, fermerët vazhdojnë mobilizimet e tyre, ndërsa të gjithë sytë janë drejtuar te takimi i Komitetit Panhelenik javën e ardhshme.
Mobilizimet po intensifikohen, me bllokada në shumë rajone, si Thesalia, Greqia Qendrore dhe Akaia, ndërsa veprime më dinamike janë në tryezë, nga ana e fermerëve, siç është bllokimi i porteve dhe doganave. Sidoqoftë, ata kërkojnë zgjidhje të menjëhershme dhe deklarojnë se nuk duan një dialog pa rezultate.
Qeveria, nga ana e saj, e ka bërë të qartë se shteti do të merret në mënyrë strikte me sjelljen delinkuente, por thekson se është e gatshme të angazhohet në dialog. "Megjithatë, dialogu nuk mund të zhvillohet në asnjë rrethanë kur ndodhin incidente serioze, të tilla si ato që pamë jashtë aeroportit "Maqedonia" në Selanik ose sulmet kundër forcave të policisë greke, të cilat rezultuan në plagosjen e një oficeri policie. Shteti nuk do të tregojë asnjë tolerancë për sjelljen delinkuente. Ligji do të zbatohet, pa asterisk", tha zëdhënësi i qeverisë Pavlos Marinakis.
Mobilizime u zhvilluan edhe në PATHE, ku të shtunën në mëngjes fermerët dhe blegtorët nga Almyros dhe Veletsinos mbyllën kryqëzimin e Mikrothevon. Rruga është e mbyllur në të dyja drejtimet, ndërsa fermerët kanë rreshtuar traktorët e tyre.
Të premten pasdite, ndodhën incidente, ku fermerët nga Selaniku Lindor dhe Halkidiki u përpoqën të thyenin barrikadën e policisë dhe të shkonin në kryqëzimin e aeroportit, ndërsa u përpoqën të kalonin bllokadën e policisë për tu drejtuar drejt Aeroportit të Maqedonisë.
Një traktor u kthye mbrapsht me shpejtësi dhe u zhvendos drejt policisë, ndërsa disa u dëgjuan duke i kërkuar shoferit të shkelte mbi një polic. Pastaj disa fermerë që kishin kapërcyer tashmë hekurat dhe ndodheshin brenda Shkollës Bujqësore, u përpoqën të dilnin në rrugë dhe të bllokonin rrugën, duke rrëzuar një polic. Pista e aviacionit të Thermit ishte e bllokuar
Fermerët bllokuan trafikun edhe në mbikalimin e Thermit. Traktorët lejuan lëvizjen vetëm për grupet vulnerabël, siç janë ambulancat, megjithatë bllokada nuk zgjati shumë dhe fermerët e liruan trafikun pas rreth një ore. Fermerët në Serres bllokuan autostradën Egnatia në lartësinë e Kerdyllisë. Në autostradën Egnatia, bllokime rrugore janë ngritur edhe në lartësinë e Komotinit dhe në kryqëzimin e Koulourës.
Rruga Kombëtare Athinë-Selanik mbetet e mbyllur në kryqëzimin e Nikaias në Larisa. Në të njëjtën kohë, fermerët nga Beotia kanë çuar traktorët e tyre në autostradën PATHE pranë Tebës. Në Thesali, mbi 4,000 traktorë janë në kryqëzimin e Nikaias, si dhe në autostradën E65 pranë Karditës dhe në pikën e pagesës Longos në Trikala. Bllokada do të mblidhet të dielën për të vendosur mbi hapat e saj të mëtejshëm. Përshkallëzim nga e hëna
Të hënën pritet një përshkallëzim i mobilizimeve, pa përjashtuar mbylljen simbolike të rrugëve anashkaluese. Njëkohësisht, në një takim pan-thesalian, u vendos që të bllokohen zyrat doganore dhe një mobilizim i madh për të bllokuar portin e Volosit, brenda javës. Gjatë fundjavës, pritet të ketë bllokime në Greqinë Qendrore, në Bralos dhe në Kastro. Nesër, traktorë të rinj priten në bllokadën e Karditës, në E65, që është edhe bllokada më e madhe. Disa kilometra më poshtë, fermerët e Trikalës kanë ngritur një bllokadë në rrugën me pagesë Longos
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd