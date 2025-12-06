Administrata Trump zgjeron ndalimin e udhëtimeve për më shumë se 30 vende

Administrata Trump do të zgjerojë ndalimin e udhëtimeve për qytetarët e disa vendeve në më shumë se 30 shtete, tha Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem — masa më e fundit e kufizimeve që vjen pasi një person me origjinë nga Afganistani u akuzua për plagosjen e dy anëtarëve të Gardës Kombëtare.
Zgjerimi do të ndërtohet mbi ndalimin e udhëtimit të shpallur në qershor nga administrata republikane, i cili ndalonte hyrjen në SHBA për qytetarët e 12 vendeve dhe kufizonte hyrjen për njerëzit nga shtatë vende të tjera. Në një postim në rrjetet sociale më herët këtë javë, Noem kishte sugjeruar se në listë do të shtoheshin edhe vende të tjera.
Noem, e cila foli të enjten mbrëma në një intervistë me Laura Ingraham në Fox News Channel, nuk dha detaje të mëtejshme, duke thënë se Presidenti Donald Trump po vlerësonte se cilat vende do të përfshiheshin.
Pas incidentit me Gardën Kombëtare, administrata ka ashpërsuar tashmë kufizimet për 19 vendet e përfshira në ndalimin fillestar të udhëtimeve, ku përfshihen Afganistani, Somalia, Irani dhe Haiti, ndër të tjera.
Ingraham e pyeti Noem nëse ndalimi do të zgjerohej në 32 vende dhe cilat shtete do t’i shtoheshin listës prej 19 vendeve të shpallura më herët këtë vit.
“Unë nuk do të jem specifike për numrin, por është mbi 30. Dhe presidenti po vazhdon të vlerësojë vendet,” tha Noem.
“Nëse aty nuk ka një qeveri të qëndrueshme, nëse nuk ka një shtet që mund të funksionojë dhe të na tregojë kush janë individët që kërkojnë të hyjnë dhe të na ndihmojë t’i verifikojmë, pse duhet t’u lejojmë njerëzve nga ai vend të vijnë këtu në Shtetet e Bashkuara?”, tha ajo.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare nuk iu përgjigj kërkesave për koment për atë se kur mund të hyjë në fuqi ndalimi i ri i udhëtimeve dhe cilat vende do të përfshihen.
Shtesat ndaj ndalimit të qershorit janë lëvizja më e fundit në një seri masash të shpejta mbi emigracionin, që pasuan ngjarjen e javës së Falënderimeve ku dy anëtarë të Gardës Kombëtare u përfshinë në një incident të rëndë në Uashington.
Rahmanullah Lakanwal, i cili u largua nga Afganistani drejt SHBA-së pas tërheqjes amerikane, është akuzuar për vrasje të shkallës së parë pasi një prej viktimave, specialiste Sarah Beckstrom nga Garda Kombëtare e Virxhinias Perëndimore, humbi jetën nga plagët. Viktima e dytë, rreshteri Andrew Wolfe, mbeti në gjendje kritike. Lakanwal është deklaruar i pafajshëm.
Administrata Trump ka argumentuar se kërkohet verifikim më i thelluar për të siguruar që personat që hyjnë ose që ndodhen në SHBA të mos paraqesin rrezik. Kritikët thonë se administrata po traumatizon njerëz që kanë kaluar tashmë procedura të gjata verifikimi për të hyrë në vend dhe se masat e reja përbëjnë një formë ndëshkimi kolektiv.
Gjatë pak më shumë se një jave, administrata ka pezulluar vendimet për azilin, ka ndalur përpunimin e disa përfitimeve të emigracionit për personat nga 19 vendet e ndalimit dhe ka pezulluar vizat për afganët që ndihmuan SHBA-në gjatë misionit ushtarak.
Të enjten, Shërbimi i Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA njoftoi se po ul periudhën e vlefshmërisë së lejeve të punës për disa kategori aplikantësh, si refugjatët dhe personat me status azili, në mënyrë që të duhet të riaplikojnë më shpesh dhe të kalojnë verifikime të rregullta.
Foto: AP
