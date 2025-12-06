Paolo Fox paralajmëron kthesa dhe surpriza për disa shenja – si renditen 12 shenjat për sot, 6 dhjetor

Qielli i 6 dhjetorit sjell një ndryshim të papritur në energjitë e ditës, dhe Paolo Fox flet qartë: disa shenja hyjnë në një fazë me mundësi të forta, ndërsa për të tjerat kjo është dita që kërkon vëmendje dhe vendime të maturuara.
Në dashuri, punë dhe marrëdhënie, lëvizjet planetare krijojnë skena të reja, duke hapur rrugë që nuk ishin të dukshme deri tani. Ja çfarë duhet të dini sot, shenjë pas shenje.
Renditja e 12 shenjave – 6 dhjetor 2025. (Nga më me fat tek më pak me fat)
1. Dashi
Dita të favorizon në vendime, projekte dhe zgjidhje të situatave që kanë mbetur pezull. Ke mbështetje të fortë astrologjike dhe një avantazh të dukshëm në marrëdhënie personale dhe profesionale. Intuita është mjeti yt më i fortë sot.
2. Shigjetari
Energjia e kthyer, optimizmi i lartë dhe disa mundësi konkrete për rikthim apo nisje të projekteve të reja. Shumë planetë në shenjën tënde të japin fuqi dhe ide të qarta. Edhe në dashuri ka lëvizje të mira.
3. Luani
Periudhë e favorshme për ambicie dhe projekte që kërkojnë rritje. Sot merr një sinjal pozitiv që të shtyn të ecësh përpara. Fundjava i hap rrugë një periudhe të fortë që zgjatet edhe në vitin e ri.
4. Bricjapi
Dita sjell shumë ngrohtësi emocionale dhe mundësi pozitive në dashuri. Nëse dëshiron t’i shprehësh diçka dikujt, momenti është i duhur. Edhe në punë ka prirje pozitive, sidomos për ata që punojnë gjatë festave.
5. Demi
Rikuperon stabilitet emocional dhe ndihesh më i sigurt në drejtimet ku po ecën. Edhe pse ke disa pritshmëri profesionale që ende nuk janë përmbushur, dita jep sinjale të mira. Para festave vjen një konfirmim i rëndësishëm.
6. Gaforrja
Qielli të mbështet në plane afatgjata dhe në rikthimin e qetësisë emocionale. Edhe në marrëdhënie ndërpersonale mund të vish më afër me dikë, për sa kohë lejon të shprehen ndjenjat. Energjia po rikthehet gradualisht.
7. Ujori
Dita të ndihmon për të pasur më shumë qartësi në vendime dhe në raportet personale. Një dyshim mund të zgjidhet. Në dashuri ka përmirësim, por duhet vëmendje në zgjedhjen e shoqërisë për fundvitin.
8. Peshorja
Disa provokime të vogla mund të shfaqen, por dita të jep mundësinë t’i shmangësh që në fillim. Në punë ka mundësi për të fituar terren, por kërkohet kujdes me njerëzit që dikur kanë krijuar probleme.
9. Peshqit
Në dashuri mund të ketë disa tensione të vogla, por jo të rënda. Dita në vetvete është pozitive dhe Hëna e favorshme të jep qetësi. Duhet maturi në komunikim dhe shmangie e provokimeve.
10. Binjakët
Planetët kundër të ngadalësojnë, sidomos në vendime që kërkojnë qartësi. Disa projekte duhet rishikuar dhe Venusi sjell konfuzion sentimental. Ditë e menaxhueshme, por jo kulmore. Mos u nxit.
11. Virgjëresha
Ke shumë çështje që kërkojnë durim dhe nuk mund t’i kontrollosh të gjitha. Disa tensione në raportet personale mund të vazhdojnë. Situata përmirësohet pas datës 15. Deri atëherë, duhet tolerancë.
12. Akrepi
Edhe pse dashuria ecën mirë, shqetësimet e punës peshojnë më shumë. Nga data 15 do të kesh nevojë të qëndrosh i vendosur dhe dita e sotme të përgatit për një periudhë pak më të ngarkuar. Jo kritikave të kota, por duhet qetësi dhe vetëkontroll. /noa.al
