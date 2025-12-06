Horoskopi i Paolo Fox, e shtunë 6 dhjetor 2025

Parashikimet e plota për çdo shenjë: dashuria, puna, energjia dhe reflektimet astrologjike të ditës
Dashi
Ditë e rëndësishme nga ana astrologjike. Të paktën sot e deri më 15 dhjetor gjithçka mbetet në lëvizje: mund të të lindë dilema nëse duhet vazhduar apo jo një projekt apo një program që ke nisur. Megjithatë, me këtë konfigurim yjor mund të shkosh larg, dhe në dashuri së shpejti do marrësh përgjigje pozitive. Fundjava mund të sjellë një avantazh konkret, veçanërisht nëse ke vendosur të sqarosh një dyshim apo të rifillosh një bisedë të lënë pezull. Mos nënvlerëso intuitën tënde.
Reflektimet e ditës
Je në një moment vendimesh: mund të zgjedhësh drejtimin tënd ose të konfirmosh atë që ke nisur. Duhet të veprosh me guxim dhe të lësh pas çdo gjëje që nuk të intereson më. Në të njëjtën kohë, nëse një projekt të tërheq, do kesh forcën ta mbrosh. Përdore këtë fundjavë për t’i dhënë hapësirë gjërave më të rëndësishme.
—
Demi
Familja dhe dashuria janë shumë të rëndësishme për ty, por tani ndjesia kryesore është se ke nevojë për më shumë siguri dhe konfirmime profesionale. Duke parë yjet e javës së ardhshme, një kënaqësi apo rezultat pozitiv vjen para festave të fundvitit. Ndërkohë po rikuperon stabilitet emocional dhe më shumë besim tek aftësitë e tua.
Reflektimet e ditës
Këto ditë të shtyjnë të vësh rregull në jetën tënde. Ke nevojë për siguri materiale dhe të tjerat kalojnë në plan të dytë. Mos i mbaj të gjitha peshat vetë. Periudha kërkon durim, por jo ngecje: vepro hap pas hapi, kërko atë që të duhet dhe mos prano më pak se ç’meriton. Po gjen ekuilibrin që të ka munguar muajt e fundit.
—
Binjakët
Planetët kundër sjellin dyshime: a duhet të vazhdosh me disa ide që ke menduar? Disa aktivitete duhet rishikuar, sidomos nëse ke parë konkurrencë më agresive së fundmi. Në dashuri Venusi sjell pak konfuzion, prandaj ndjenjat duhet mbajtur nën kontroll. Megjithatë, dita sjell më shumë mundësi për sqarime.
Reflektimet e ditës
Ky qiell të kërkon të ngadalësosh ritmet, gjë që për ty nuk është e lehtë. Nuk mund t’i zgjidhësh të gjitha me shpejtësinë tënde mendore. Opozicionet planetare të shtyjnë të vlerësosh më qartë njerëzit përreth. Jo vendime impulsive dhe jo beteja të kota. Disa raporte mund të ndryshojnë ose të përfundojnë, sipas nevojave të tua reale. Idetë e mira mbeten; ato që nuk funksionojnë bien vetë.
—
Gaforrja
Qielli i sotëm është ambicioz dhe dëshiron të nxjerrë më mirë talentet e tua. Kohët e fundit ke vënë shumë energji tek çështjet praktike dhe ke lënë pas dore paksa dashurinë. Kujdes marrëdhëniet me Peshqit dhe Bricjapin, sepse mund të kërkojnë më shumë vëmendje ose sqarime. Po rikuperon energji dhe një pamje më të qartë për të ardhmen. Dashuria do të bëhet sërish qendrore, por duhet të lësh pas vështirësitë e së kaluarës.
Reflektimet e ditës
Ti jeton me emocione të thella dhe kur i lë pas dore, ndien boshllëk brenda vetes. Ky qiell të lejon të bësh plane për të ardhmen, dhe nuk duhet harruar se Jupiteri do të jetë në shenjën tënde edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Është momenti të mbrosh veten dhe të japësh hapësirë atyre gjërave që të ushqejnë shpirtërisht. Prano lodhjen, prano ndjeshmërinë – nuk janë dobësi, por mjete që të rikthejnë identitetin tënd emocional.
—
Luani
Përfitimet janë të mundshme në këtë periudhë. E vetmja këshillë: qëndro praktik dhe realist. Nuk ia vlen të luftosh për ëndrra të parealizueshme. Ky fundjavë hap një skenar të rëndësishëm që do vazhdojë edhe vitin e ardhshëm. Përgatitu të rikthesh në lëvizje ide të ndaluara prej kohësh.
Reflektimet e ditës
Mos e humb këtë periudhë ku mund të ngrihesh lart. Qielli ndriçon rrugën, por ritmin e vendos ti. Mundësi të mëdha vijnë, por kërkojnë përkushtim, jo vetëm entuziazëm. Një sukses i dukshëm po afrohet, sidomos në muajt e parë të vitit të ardhshëm.
—
Virgjëresha
Po vendos rregull në jetën tënde hap pas hapi. Disa projekte kanë mbetur pezull jo nga fajet e tua, por për shkak të komplikimeve dhe vonesave. Edhe marrëdhëniet ndërpersonale janë ndier të lodhshme së fundmi. Nëse të intereson një raport, duhet të injorosh disa tensione deri në mesin e muajit – pastaj situata përmirësohet.
Reflektimet e ditës
Ti nuk duron sipërfaqësoren: kur diçka nuk shkon, e ndien menjëherë dhe kërkon zgjidhje. Por tani duhet të pranosh se disa gjëra ecin edhe pa ndërhyrjen tënde të drejtpërdrejtë. Kjo është një ftesë për të lënë hapësirë gjërave që sjellin frymëzim e jo shqetësim. Periudha të forcon, sepse të detyron të lësh kontrollin aty ku nuk ka rëndësi. Qartësia që vjen në javët e ardhshme do të jetë shumë e vlefshme.
—
Peshorja
Qielli sjell disa provokime të vogla që duhen shmangur që në fillim. Me Ujorin dhe Binjakët mund të kesh bashkëpunim apo mbështetje të madhe, dhe ky fundjavë sjell shpresa në punë. Por Jupiteri kundër të paralajmëron për njerëz të pabesë ose kundërshtarë të dikurshëm. Duhet vëzhguar me kujdes gjithçka që ndodh rreth teje.
Reflektimet e ditës
Kërkon qetësi dhe harmoni, por jo të gjithë i shohin gjërat si ti. Qielli i sotëm kërkon vendosmëri: mos e humb qetësinë për provokime të kota. Vitët e fundit kanë sjellë zhgënjime dhe ndjenja tradhtie. Nuk ke pse t’i pëlqesh të gjithëve; duhet të jesh i drejtë me veten. Fundjava të ndihmon të rregullosh energjitë dhe të vendosësh prioritete të reja.
—
Akrepi
Dashuria është shumë e fortë tani. Nëntori ka qenë muaj vendimesh përfundimtare ose pranimesh të rëndësishme. Tani shqetësimi kryesor lidhet me punën: nga data 15 deri në fund të muajit duhet të qëndrosh i vendosur dhe të thuash qartë se çfarë dëshiron. Shmang konfliktet e kota, por mos heq dorë nga ato që janë thelbësore për ty. Mos dëgjo kritikat e kota: me Jupiterin dhe Saturnin në aspekt pozitiv, edhe pak zili ndaj teje nuk përjashtohet.
Reflektimet e ditës
Qielli është intensiv, ashtu si ti. Kur diçka ka rëndësi, je gati të luftosh pa limit, por ndonjëherë e tepron. Kërkohet qartësi dhe vetëkontroll. Jo çdo kundërshti është armik. Luaj drejt, përdor strategjinë. Dashuria po rimerr ritmin e saj, por duhet ta mbrosh nga streset e jashtme.
—
Shigjetari
Kur rikthehet vrulli dhe optimizmi, bëhesh i pandalshëm – dhe kjo është e mira jote. Ke dëshirë të bësh gjëra dhe të lësh pas një periudhë jo të favorshme. Kjo fazë e fundit e vitit sjell mundësi rilançimi dhe frymëzime të reja, edhe në dashuri. Me kaq shumë planetë në shenjën tënde, është e mundur që së shpejti të fillosh një projekt të rëndësishëm.
Reflektimet e ditës
Je udhëtar i shpirtit dhe qielli po rihap rrugë që mendove se ishin mbyllur. Energjia jote është e dyfishuar tani, por duhet ta kanalizosh drejt: jo shpërndarje, por fokus. Zgjidh objektiva të qarta dhe ndiq ato që të pëlqejnë me të vërtetë. Një periudhë shumë ndryshe nga ajo e fillimit të vitit.
—
Bricjapi
Me këtë konfigurim yjor edhe mund të shpallësh ndjenjat ndaj dikujt. Krishtlindjet dhe Viti i Ri do jenë momente shumë të bukura për ty këtë vit. Të gjithë ata që punojnë gjatë festave do kenë kënaqësi ose fitime. Edhe pse zakonisht nuk je tipi që i adhuron festat, këtë vit zemra jote mbushet me gëzim. Do duash të qëndrosh me njerëzit e tu të dashur, që ndoshta janë ndier pak të neglizhuar për shkak të punës.
Reflektimet e ditës
Je mësuar të ndërtosh, të rezistosh, të mbash peshën e përgjegjësive. Por tani qielli të fton të hapesh ndaj ndjenjave. Është momenti të mos i shtysh emocionet. Dashuria ndaj të tjerëve fillon nga dashuria ndaj vetes. Festat do sjellin një ngrohtësi që e meriton prej shumë kohësh.
—
Ujori
Këtë fundjavë do arrish të mbrosh idetë e tua dhe e shtuna mund të të ndihmojë të zgjidhësh disa dyshime. Në nëntor problemet e dashurisë kanë qenë kryesore, por tani spikat aftësia jote për t’u rinovuar. Mund të gjesh diçka të re ose të shohësh ndjenjat me sy tjetër. Do ishte mirë të planifikosh aktivitete të këndshme për festat: Krishtlindjet shkojnë mirë, por në natën e Vitit të Ri kujdes me shoqërinë që zgjedh – rreziku i mërzisë është aty, prandaj informohu që tani.
Reflektimet e ditës
Për ty është e vështirë të gjesh ekuilibrin mes lirisë dhe dashurisë. Shpesh ke qenë i tërhequr nga dikush dhe në momentin e hapit të madh nuk ke ditur çfarë të thuash. Qielli tani të fton të sqarosh gjërat: disa raporte vlejnë, të tjerat jo. Është moment për sinqeritet dhe hapje emocionale. Ndryshimi që ndien nuk është rrëmujë, por evolucion. Venusi të ndihmon në ndjenja.
—
Peshqit
Edhe pse Venusi në kundërshti sjell ndonjë debat të vogël në dashuri, dita është pozitive. Këto tensione nuk janë serioze: shërbejnë për të kuptuar sa reale është mbështetja e dikujt. Mos e tendos shumë situatën. Fundjava sjell qetësi, dhe Hëna në aspekt të mirë e zbut çdo tension. Zgjidh të marrëshdhëniesh me njerëz që janë në nivelin tënd dhe të kuptojnë ndjeshmërinë tënde.
Reflektimet e ditës
Ti i ndien gjërat më shumë se të tjerët, dhe kur dashuria është e paqartë, hutohesh. Mund të kesh personin ideal pranë, e prapë të kesh dyshime, ose të kesh dëshirë ta vësh në provë. Tensionet që ndien duhet t’i shfrysh, ndryshe rrezikon të dëmtohet një lidhje. Shprehu hapur, por pa provokime. Ndonjëherë nuk ka krizë, por vetëm distancë të përkohshme për shkak të punës apo ngarkesave personale. /noa.al
