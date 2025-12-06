Makina ‘fluturon’ si raketë në ajër, kamerat kapin momentin e pazakontë

Një skenë si e shkëputur nga filmi “Fast & Furious” u regjistrua në rrugët e Rumanisë, kur një makinë u përfundoi si raketë në ajër, duke shkaktuar një aksident të rëndë trafiku.
Shoferi i makinës duket se ka humbur kontrollin e mjetit teksa lëviste me shpejtësi tej normave.
Videoja tronditëse e kapur nga një kamera sigurie tregon automjetin duke u fluturoi në ajër dhe u përplasur me shpejtësi të madhe në rrugë.
Shoferi shpëtoi mrekullisht dhe madje refuzoi të shtrohej në spital.
The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka— Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd