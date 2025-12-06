Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Makina ‘fluturon’ si raketë në ajër, kamerat kapin momentin e pazakontë
Transmetuar më 06-12-2025, 09:32

Një skenë si e shkëputur nga filmi “Fast & Furious” u regjistrua në rrugët e Rumanisë, kur një makinë u përfundoi si raketë në ajër, duke shkaktuar një aksident të rëndë trafiku.

Shoferi i makinës duket se ka humbur kontrollin e mjetit teksa lëviste me shpejtësi tej normave.

Videoja tronditëse e kapur nga një kamera sigurie tregon automjetin duke u fluturoi në ajër dhe u përplasur me shpejtësi të madhe në rrugë.

Shoferi shpëtoi mrekullisht dhe madje refuzoi të shtrohej në spital.

