‘Misteri’ i dorezave të bardha të Scalonit për Kupën e Botës

SHBA – Lionel Scaloni, trajneri i Argjentinës, bëri një gjest të çuditshëm gjatë shortit të fazës së grupeve të Kupës së Botës 2026.
Trajneri fitues i Kupës së Botës e mbajti trofeun e Kupës së Botës në skenën e Qendrës Kennedy në Uashington, duke përsëritur atë që bëri Didier Deschamps në vitin 2022, pas fitores së Francës në Rusia 2018.
Scaloni, dorezat e bardha dhe premtimi: "Nuk do të dorëzohemi kurrë"
Por ndryshe nga paraardhësi i tij, Scaloni mbante doreza të bardha. Trajneri argjentinas e mbajti trofeun me vëmendjen dhe përkushtimin më të madh. "Mbaj mend finalen kundër Francës: ishte një ndeshje e paharrueshme", i tha ai Heidi Klum, prezantueses së mbrëmjes.
"Një ndeshje ku ndodhën kaq shumë gjëra dhe ekipi ynë, pavarësisht vështirësive, vazhdoi të besonte dhe nuk menduam kurrë se mund të përfundonte keq. Kjo është ajo që do të përpiqemi të bëjmë në Kupën e re të Botës: të vazhdojmë të garojmë dhe të mos dorëzohemi kurrë. Kjo është ajo që njerëzit tanë presin nga ne dhe kjo është ajo që do të përpiqemi të bëjmë."
