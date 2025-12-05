Kush mban rekordin botëror? 50 vendet me rezervat më të mëdha të arit

Ari mbetet një prej aseteve më të sigurta përballë trazirave globale dhe pasigurisë ekonomike, duke nxitur shtetet dhe bankat qendrore të rrisin blerjet e tij. Ky trend ka çuar çmimin e metalit të çmuar në nivele historike gjatë viteve të fundit.
Një analizë e re e bazuar në të dhënat e platformës BullionVault zbulon se cilat janë vendet me rezervat më të mëdha zyrtare të arit deri në vitin 2024. Sipas raportit, SHBA dhe vendet e Evropës zotërojnë së bashku mbi 60% të rezervave zyrtare të arit në botë.
Shtetet e Bashkuara, në krye të listës
SHBA mbajnë vendin e parë me 8,133.5 ton ar.
Pasojnë:
Gjermania – 3,351.6 ton
Italia – 2,451.9 ton
Franca – 2,437 ton
Rusia (2,333.1 ton), Kina (2,279.6 ton) dhe Zvicra (1,039.9 ton) renditen gjithashtu ndër shtetet me rezervat më të mëdha.
Top 10-shja e plotë
Në dhjetëshen e parë përfshihen gjithashtu:
India – 876.2 ton
Japonia – 846 ton
Holanda – 612.5 ton
Pas tyre vijojnë Turqia (595.4 ton), Polonia (448.2 ton), Portugalia (382.7 ton), Uzbekistani (382.6 ton) dhe Arabia Saudite (323.1 ton).
Vendet me rezerva të konsiderueshme
Në renditje përfshihen më tej:
Mbretëria e Bashkuar – 310.3 ton
Libani – 286.8 ton
Kazakistani – 284.1 ton
Spanja – 281.6 ton
Austria – 280 ton
Ndër tregjet në zhvillim, Tajlanda (234.5 ton), Belgjika (227.4 ton), Singapori (220 ton) dhe Algjeria (173.6 ton) mbajnë pozita të rëndësishme.
Pjesa e poshtme e renditjes
Në segmentin e fundit të listës, me rezervat më të ulëta të arit, gjenden:
Gjeorgjia – 7.1 ton
Tunizia – 6.8 ton
Letonia – 6.7 ton
Guinea – 6.3 ton
Lituania – 5.8 ton
Ndërsa në fund të klasifikimit renditen vende si Islanda, Haiti, El Salvadori, Butani dhe Moldavia, me rezerva më pak se 2 ton.
Ari, një mbrojtje kundër pasigurisë globale
Raporti thekson se orientimi drejt arit nuk është një fenomen i kufizuar vetëm tek ekonomitë e mëdha. Edhe shumë vende në zhvillim po rrisin rezervat e tyre si mbrojtje kundër inflacionit, luhatjeve të monedhës dhe goditjeve ekonomike ndërkombëtare.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd