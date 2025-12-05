Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush mban rekordin botëror? 50 vendet me rezervat më të mëdha të arit
Transmetuar më 05-12-2025, 22:47

Ari mbetet një prej aseteve më të sigurta përballë trazirave globale dhe pasigurisë ekonomike, duke nxitur shtetet dhe bankat qendrore të rrisin blerjet e tij. Ky trend ka çuar çmimin e metalit të çmuar në nivele historike gjatë viteve të fundit.

Një analizë e re e bazuar në të dhënat e platformës BullionVault zbulon se cilat janë vendet me rezervat më të mëdha zyrtare të arit deri në vitin 2024. Sipas raportit, SHBA dhe vendet e Evropës zotërojnë së bashku mbi 60% të rezervave zyrtare të arit në botë.

Shtetet e Bashkuara, në krye të listës

SHBA mbajnë vendin e parë me 8,133.5 ton ar.

Pasojnë:

Gjermania – 3,351.6 ton

Italia – 2,451.9 ton

Franca – 2,437 ton

Rusia (2,333.1 ton), Kina (2,279.6 ton) dhe Zvicra (1,039.9 ton) renditen gjithashtu ndër shtetet me rezervat më të mëdha.

Top 10-shja e plotë

Në dhjetëshen e parë përfshihen gjithashtu:

India – 876.2 ton

Japonia – 846 ton

Holanda – 612.5 ton

Pas tyre vijojnë Turqia (595.4 ton), Polonia (448.2 ton), Portugalia (382.7 ton), Uzbekistani (382.6 ton) dhe Arabia Saudite (323.1 ton).

Vendet me rezerva të konsiderueshme

Në renditje përfshihen më tej:

Mbretëria e Bashkuar – 310.3 ton

Libani – 286.8 ton

Kazakistani – 284.1 ton

Spanja – 281.6 ton

Austria – 280 ton

Ndër tregjet në zhvillim, Tajlanda (234.5 ton), Belgjika (227.4 ton), Singapori (220 ton) dhe Algjeria (173.6 ton) mbajnë pozita të rëndësishme.

Pjesa e poshtme e renditjes

Në segmentin e fundit të listës, me rezervat më të ulëta të arit, gjenden:

Gjeorgjia – 7.1 ton

Tunizia – 6.8 ton

Letonia – 6.7 ton

Guinea – 6.3 ton

Lituania – 5.8 ton

Ndërsa në fund të klasifikimit renditen vende si Islanda, Haiti, El Salvadori, Butani dhe Moldavia, me rezerva më pak se 2 ton.

Ari, një mbrojtje kundër pasigurisë globale

Raporti thekson se orientimi drejt arit nuk është një fenomen i kufizuar vetëm tek ekonomitë e mëdha. Edhe shumë vende në zhvillim po rrisin rezervat e tyre si mbrojtje kundër inflacionit, luhatjeve të monedhës dhe goditjeve ekonomike ndërkombëtare.

