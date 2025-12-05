Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mësohet emri i të riut që humbi jetën në aksidentin tragjik në Tiranë
Transmetuar më 05-12-2025, 22:29

Tiranë- Një aksident tragjik ka ndodhur në Unazën e Madhe të Tiranës, ku si pasojë e një përplasjeje të trefishtë mes dy makinave dhe një motoçiklete ka humbur jetën një person. Sipas burimeve, viktima është 38-vjeçari Olton Xhambeu, i cili drejtonte motoçikletën.

Tiranë/Informacion paraprak.

Rreth orës 21:00, në Unazë të Madhe, dyshohet se janë përfshirë në një aksident rrugor 2 automjete dhe 1 motomjet.

Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën drejtuesi i motomjetit, shtetasi O. Xh., rreth 38 vjeç.

Drejtuesit e 2 automjeteve shtetasit Gj. L dhe A. Sh, ndodhen në vendin e ngjarjes për veprime të metejshme proceduriale, ndërkohë Grupi Hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

