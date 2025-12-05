Gjermania gati për të futur programin e shërbimit ushtarak vullnetar për 18 vjeçarët

Parlamenti gjerman, Bundestagu, ka votuar për të futur shërbimin ushtarak vullnetar, në një lëvizje që synon forcimin e mbrojtjes kombëtare pas pushtimit të plotë rus të Ukrainës. Ky shënon një ndryshim të rëndësishëm në qasjen e Gjermanisë ndaj ushtrisë së saj dhe ndjek përpjekjen e kancelarit Friedrich Merz për të krijuar ushtrinë më të fortë konvencionale në Evropë.
Ndryshimi nënkupton se të gjithë 18‑vjeçarëve në Gjermani do t’u dërgohet një pyetësor nga janari 2026, ku do të pyeten nëse janë të interesuar dhe të gatshëm t’i bashkohen forcave të armatosura. Formulari do të jetë i detyrueshëm për meshkujt dhe vullnetar për femrat.
Nxënës në shkolla në mbarë Gjermaninë kanë thënë se do t’i bashkohen grevave në rreth 90 qytete të premten për të protestuar kundër këtij vendimi. Shumë të rinj gjermanë ose e kundërshtojnë ligjin e ri, ose janë skeptikë.
“Ne nuk duam të kalojmë gjashtë muaj të jetës sonë të mbyllur nëpër kazerma, duke u trajnuar në disiplinë dhe bindje dhe duke mësuar të vrasim. Lufta nuk ofron asnjë perspektivë për të ardhmen dhe shkatërron jetesën tonë”, shkruan organizatorët e protestave në një deklaratë të postuar në rrjetet sociale.
Vetëm në Hamburg, pritej që rreth 1,500 persona t’i bashkoheshin protestave dhe drejtorët e shkollave paralajmëruan prindërit të mos i mbanin fëmijët jashtë shkollës atë ditë. Deputetët gjermanë votuan me 323 vota pro dhe 272 kundër për të miratuar ndryshimin, duke e bërë Gjermaninë vendin më të fundit evropian që nis një formë të rishikuar të shërbimit ushtarak.
Muajin e kaluar, Franca njoftoi se po prezanton 10 muaj trajnim ushtarak vullnetar për 18 dhe 19‑vjeçarët. Qeveria thotë se shërbimi ushtarak do të mbetet vullnetar për sa kohë të jetë e mundur, por nga korriku 2027, të gjithë meshkujt 18‑vjeçarë do të duhet t’i nënshtrohen një kontrolli mjekësor për të vlerësuar aftësinë e tyre për shërbim të mundshëm ushtarak.
Kontrollet universale mjekësore ishin të nevojshme, tha ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius, që në rast sulmi Gjermania të mos humbiste kohë duke përcaktuar “kush është operacionalisht i aftë si mbrojtës i atdheut dhe kush jo”.
Forcat e armatosura gjermane, Bundeswehr, aktualisht kanë rreth 182,000 efektivë dhe Pistorius dëshiron ta rrisë këtë numër me 20,000 gjatë vitit të ardhshëm.
Qëllimi afatgjatë është që deri në fillim të viteve 2030 numri të arrijë në 260,000, të plotësuar nga rreth 200,000 rezervistë, për të përmbushur objektivat e rinj të NATO‑s dhe për të forcuar mbrojtjen e Gjermanisë.
Ndërsa plani është për shërbim vullnetar, nëse situata e sigurisë përkeqësohet ose nëse paraqiten shumë pak vullnetarë, Bundestagu mund të konsiderojë një formë të shërbimit të detyrueshëm ushtarak.
Në rast lufte, ushtria do të mund të mbështetej te pyetësorët dhe ekzaminimet mjekësore për rekrutë të mundshëm.
Ashtu si shumë vende të tjera evropiane, Gjermania e uli ndjeshëm ushtrinë e saj gjatë viteve të paqes në vitet 1990. Gjatë Luftës së Ftohtë ajo kishte një ushtri prej gati gjysmë milioni vetash.
Shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Gjermani u përfundua në vitin 2011 nën kancelaren Angela Merkel.
Por tani, përballë kërcënimeve të perceptuara nga Rusia dhe presionit të madh nga aleati tradicional i Gjermanisë, SHBA, Friedrich Merz është zotuar të rindërtojë Bundeswehr‑in në ushtrinë më të fortë konvencionale të Evropës.
Vendet e NATO‑s kanë qenë nën presion nga Shtëpia e Bardhë e Presidentit amerikan Donald Trump për të rritur shpenzimet për mbrojtjen.
Stimulimet për shërbimin vullnetar janë relativisht të larta, me një pagë të premtuar prej rreth 2,600 euro në muaj. Në Francë, vullnetarët do të paguhen të paktën 800 euro në muaj.
Bundestagu pritej gjithashtu të votonte të premten për një projektligj të debatueshëm për reformën e pensioneve, i cili do të mbajë pensionin shtetëror në nivelet aktuale deri në vitin 2031.
Projektligji është një shtyllë kyçe e marrëveshjes së koalicionit mes konservatorëve të Merz dhe partnerit të tij qendër‑majtas, Socialdemokratëve, të cilët kanë një shumicë shumë të ngushtë prej vetëm 12 votash.
Megjithatë, kishte dyshime nëse do të kalonte votimin parlamentar, pasi anëtarë më të rinj të konservatorëve të Merz kërcënuan të rebeloheshin. Ata thonë se plani është financiarisht i paqëndrueshëm dhe do t’i lërë brezat e rinj të mbajnë barrën.
Por partia opozitare e majtë ekstreme, Die Linke, tha se do të abstenonte nga votimi, gjë që do të thotë se koalicionit i duhen më pak vota për ta kaluar dhe nuk do të duhet të shqetësohet për rebelë të mundshëm nga radhët e veta.
Një krizë qeveritare mund të jetë shmangur për pak.
