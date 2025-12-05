The Guardian: Gjysma e europianëve e shohin Trumpin si ‘armik të Europës’!

Londër- Një sondazh i zhvilluar në nëntë vende zbulon se gjysma e njerëzve besojnë se rreziku i luftës me Rusinë është i lartë dhe tre të katërtat duan të qëndrojnë në BE
Pothuajse gjysma e evropianëve e shohin Donald Trumpin si “një armik të Europës”, më shumë e vlerësojnë rrezikun e luftës me Rusinë si të lartë dhe më shumë se dy të tretat besojnë se vendi i tyre nuk do të jetë në gjendje të mbrohet në rast të një lufte të tillë, zbuloi një sondazh.
Sondazhi i zhvilluar në nëntë vende për platformën e debatit për çështjet evropiane me seli në Paris, Le Grand Continent, zbuloi gjithashtu se pothuajse tre të katërtat e të anketuarve dëshironin që vendi i tyre të qëndronte në BE, me pothuajse po aq shumë që thanë se largimi nga unioni kishte dëmtuar Mbretërinë e Bashkuar.
Jean-Yves Dormagen, një profesor i shkencave politike dhe themelues i agjencisë së sondazheve Cluster17, tha: “Europa jo vetëm që po përballet me rreziqe në rritje, por po kalon edhe një transformim të mjedisit të saj historik, gjeopolitik dhe politik”.
“Pamja e përgjithshme [e sondazhit] portretizon një Europë që është në ankth, që është thellësisht e vetëdijshme për dobësitë e saj dhe që po përpiqet të projektojë veten pozitivisht në të ardhmen”.
Sondazhi zbuloi se mesatarisht 48% e njerëzve në nëntë vendet e shohin Trumpin si një armik të hapur – duke filluar nga nivelet maksimale prej 62% në Belgjikë dhe 57% në Francë deri në nivelet më të ulëta prej 37% në Kroaci dhe 19% në Poloni.
“Në të gjithë kontinentin, Trumpizmi konsiderohet qartë një forcë armiqësore”, tha Dormagen, duke shtuar se ky perceptim po forcohej, me më pak njerëz sesa në dhjetor 2024 që e përshkruanin Trumpin si “as mik as armik” dhe më shumë si padyshim armiqësor.
Megjithatë, europianët ende e shohin marrëdhënien me SHBA-të si të rëndësishme strategjikisht: kur u pyetën se çfarë qëndrimi duhet të mbajë BE-ja ndaj qeverisë amerikane, opsioni më i popullarizuar (48%) ishte kompromisi.
Sondazhi në Francë, Itali, Spanjë, Gjermani, Poloni, Portugali, Kroaci, Belgjikë dhe Holandë zbuloi gjithashtu se një shumicë relative (51%) mendonte se rreziku i një lufte të hapur me Rusinë në vitet e ardhshme ishte i lartë, dhe 18% e konsideronin atë shumë të lartë.
Dormagen tha se një rezultat i tillë “do të kishte qenë i paimagjinueshëm vetëm pak vite më parë dhe sinjalizon ndryshimin e opinionit evropian drejt një regjimi të ri gjeopolitik në të cilin mundësia e konfliktit të drejtpërdrejtë në kontinent tani pranohet gjerësisht”.
Pikëpamja ndryshonte shumë sipas afërsisë me Rusinë, me 77% të të anketuarve në Poloni që e konsideronin rrezikun e luftës të lartë, krahasuar me 54% në Francë, 51% në Gjermani, 39% në Portugali dhe 34% në Itali.
Besimi në aftësitë ushtarake kombëtare ishte i ulët kudo, zbuloi anketa, me 69% të të anketuarve në nëntë vendet që thanë se mendonin se vendi i tyre nuk ishte “vërtet” ose “aspak” i aftë të mbrohej kundër agresionit rus.
Të anketuarit francezë ishin më të sigurt, por ky mbeti një mendim minoritar në 44%. Në Poloni, e cila ndan një kufi me Rusinë, 58% nuk ??ishin.
Dormagen tha: “Po hyjmë në një epokë rreziku ndërsa ndiejmë një ndjenjë të vazhdueshme dobësie kombëtare”.
Ndjenjat e cenueshmërisë ishin të përhapura gjerësisht, zbuloi anketa, me vetëm 12% të të anketuarve që thanë se nuk ndiheshin veçanërisht të kërcënuar nga një sërë burimesh pasigurie që varionin nga teknologjia dhe ushtria deri te energjia dhe ushqimi.
Edhe pse kishte dallime të konsiderueshme kombëtare, siguria teknologjike dhe digjitale ishte kërcënimi më i përmendur (28%), pastaj siguria ushtarake (25%). Kishte një kërkesë të fortë për ndihmë evropiane, me 69% të njerëzve që thanë se BE duhet të luajë një rol mbrojtës.
Shumica dërrmuese e të anketuarve në nëntë vendet mbështetën anëtarësimin në BE: 74% thanë se donin që vendi i tyre të qëndronte në bllok, me këtë ndjenjë më të lartë në Portugali (90%) dhe Spanjë (89%) dhe më të ulët në Poloni (68%) dhe Francë (61%).
Pesë vjet pas Brexit, vendimi i Mbretërisë së Bashkuar për t’u larguar shihet në masë dërrmuese si një dështim: 63% besonin se kishte pasur një ndikim negativ në Britani dhe vetëm 19% mendonin se kishte qenë pozitiv, përfshirë 5% që e panë si shumë pozitive./The Guardian
