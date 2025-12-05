Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Baste ilegale e lojëra fati, policia zbarkon në Korçë
Transmetuar më 05-12-2025, 21:01

KORÇË- Policia e Korçës ka ndërmarrë një operacion të befasishëm kundër aktivitetit të paligjshëm të lojërave të fatit, pasi një lokal dyshohet se funksiononte si pikë e fshehtë kazinoje.

Gjatë kontrollit, uniformat blu sekuestruan disa kompjuterë ku ishin të hapura lojëra elektronike të tipit kazino, ndërsa në disa prej tyre u konstatuan edhe faqe që dyshohet se shërbenin për vendosjen e basteve sportive.

Operacioni vijon ende dhe policia pritet të bëjë shoqërime dhe arrestime pas përfundimit të verifikimeve. Aktualisht, po merret në pyetje administratori i lokalit së bashku me disa klientë që ndodheshin aty në momentin e kontrolleve.

